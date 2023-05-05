Компьютеры
13:13, 05 мая 2023
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Steam Deck, его конкуренты, теперь еще и Microsoft: AMD поможет компании «сместить» Nvidia

Взаимовыгодные отношения

По сообщениям, компания Microsoft сотрудничает с AMD в создании собственного чипсета под названием Athena для своих центров обработки данных. «Афина» будет нацелена на искусственный интеллект, где, пока что, лидирует Nvidia с ее собственными чипсетами.

Новое подразделение Microsoft Silicon, насчитывающее почти 1000 сотрудников, возглавляет усилия по разработке «экономически эффективной» альтернативы ИИ-чипсетам Nvidia.

Этот шаг связан с тем, что Microsoft стремится расширить использование искусственного интеллекта, в частности, при рабочих нагрузках чат-бота Bing, которые дорогостоящи при использовании чипов сторонних производителей.

Bloomberg сообщает, что на данный момент Microsoft инвестировала в проект около 2 млрд долларов. Сотрудничество Microsoft с AMD также направлено на то, чтобы помочь выходу AMD на рынок чипов с искусственным интеллектом. Компания, кстати, без лишнего шума взялась за «вооружение» конкурентов Steam Deck, внутри которой используется их GPU.

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