Steam Deck, его конкуренты, теперь еще и Microsoft: AMD поможет компании «сместить» Nvidia

Steam Deck, его конкуренты, теперь еще и Microsoft: AMD поможет компании «сместить» NvidiaВзаимовыгодные отношения
По сообщениям, компания Microsoft сотрудничает с AMD в создании собственного чипсета под названием Athena для своих центров обработки данных. «Афина» будет нацелена на искусственный интеллект, где, пока что, лидирует Nvidia с ее собственными чипсетами.
Новое подразделение Microsoft Silicon, насчитывающее почти 1000 сотрудников, возглавляет усилия по разработке «экономически эффективной» альтернативы ИИ-чипсетам Nvidia.
Этот шаг связан с тем, что Microsoft стремится расширить использование искусственного интеллекта, в частности, при рабочих нагрузках чат-бота Bing, которые дорогостоящи при использовании чипов сторонних производителей.
Bloomberg сообщает, что на данный момент Microsoft инвестировала в проект около 2 млрд долларов. Сотрудничество Microsoft с AMD также направлено на то, чтобы помочь выходу AMD на рынок чипов с искусственным интеллектом. Компания, кстати, без лишнего шума взялась за «вооружение» конкурентов Steam Deck, внутри которой используется их GPU.