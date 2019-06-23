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Компьютеры
Сегодня 16:30

Steam прекратит поддержку всех новых версий Ubuntu

Начиная с Ubuntu 19.10
Разработчик из Valve рассказал в своём твиттере, что сервис дистрибуции игр Steam не будет поддерживать Ubuntu 19.10 и, в целом, все будущие релизы операционной системы.

Ранее мы писали, что команда Ubuntu решила прекратить формирование 32-разрядных пакетов, начиная с версии 19.10. Многие игры в библиотеке Steam при этом доступны только в 32-разрядных версиях. Также сообщается, что отказ от пакетов для 32-битной архитектуры i386 повлияет на технологию, которую Steam применяет для запуска Windows-версий игр в Linux.

Теперь стало известно, что Steam и вовсе намерен прекратить поддержку новых версий Ubuntu. Сервис также не будет рекомендовать их пользователям. Valve рассматривает возможность работы с другим дистрибутивом Linux в будущем.

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