Steam прекратит поддержку всех новых версий Ubuntu

Ранее мы писали, что команда Ubuntu решила прекратить формирование 32-разрядных пакетов, начиная с версии 19.10. Многие игры в библиотеке Steam при этом доступны только в 32-разрядных версиях. Также сообщается, что отказ от пакетов для 32-битной архитектуры i386 повлияет на технологию, которую Steam применяет для запуска Windows-версий игр в Linux.

Теперь стало известно, что Steam и вовсе намерен прекратить поддержку новых версий Ubuntu. Сервис также не будет рекомендовать их пользователям. Valve рассматривает возможность работы с другим дистрибутивом Linux в будущем.