Стоимость игрового компьютера 2011 и 2021 года сравнили

Процессор Core i5-2500K, по мнению автора, стоил для своего уровня производительности даже дёшево, а вот цена на Core i5-11600K скорее завышена: она должна быть максимум 18 тысяч рублей. Стоимость материнских плат сейчас приближается к адекватной, поскольку действительно они стали лучше. Среди корпусов и сейчас можно найти качественные по небольшой цене. А вот с видеокартами всё сложнее: их стоимость неоправданно возросла во много раз из-за пандемии, дефицита производства и других факторов. На системы охлаждения цены вполне адекватные, хотя есть случаи, когда переплачиваешь за бренд. Оперативную память и сейчас можно приобрести по доступным ценам. Жёсткие диски и SSD тоже теперь стоят довольно приемлемо, а за небольшую сумму можно приобрести надёжный блок питания мощностью 500-750 Ватт.

По итогам обзора стало очевидно, что больше всего сейчас пользователи переплачивают за видеокарты. Хорошие процессоры и материнские платы стоят также недёшево. А на остальные запчасти в России установлены вполне адекватные цены, если учитывать курс доллара. При этом, по мнению автора, главная проблема заключается не столько в повышении цен, сколько в отсутствии роста или падении реальных доходов населения.