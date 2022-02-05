Стоимость новой видеокарты NVIDIA достигла почти полумиллиона рублей

Ранее сообщалось, что вьетнамский ретейлер выставил на продажу AIB RTX 3090 Ti за более чем $3000. Теперь японский магазин разместила на своём сайте MSI GeForce RTX 3090 Ti Suprim X 24G стоимостью ошеломляющие 633 773 иен (около 417 тысяч рублей). При этом рекомендованная цена GeForce RTX 3090, например, составляет $1499 (около 114 тысяч рублей).

Что касается самого графического процессора, согласно утечкам, тактовая частота MSI RTX 3090 Ti Suprim составляет до 1880 МГц. TDP видеокарты, как утверждается, составляет 480 Вт.