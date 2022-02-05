Стоимость новой видеокарты NVIDIA достигла почти полумиллиона рублей

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Стоимость новой видеокарты NVIDIA достигла почти полумиллиона рублейБезумие не прекращается
На выставке CES 2022 в январе NVIDIA анонсировала флагманскую видеокарту GeForce RTX 3090 Ti. Теперь в сети появилась информация о ценах модели.
Ранее сообщалось, что вьетнамский ретейлер выставил на продажу AIB RTX 3090 Ti за более чем $3000. Теперь японский магазин разместила на своём сайте MSI GeForce RTX 3090 Ti Suprim X 24G стоимостью ошеломляющие 633 773 иен (около 417 тысяч рублей). При этом рекомендованная цена GeForce RTX 3090, например, составляет $1499 (около 114 тысяч рублей).
Что касается самого графического процессора, согласно утечкам, тактовая частота MSI RTX 3090 Ti Suprim составляет до 1880 МГц. TDP видеокарты, как утверждается, составляет 480 Вт.
Источник: Notebookcheck