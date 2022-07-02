Стоимость видеокарты NVIDIA RTX 3080 снизилась вполовину после обвала криптовалют

В первом квартале цена RTX 3080 колебалась около отметки в 1200 долларов, что примерно в два раза выше рекомендованной стоимости в 699 долларов.

Однако когда курс Ethereum упал ниже 1000 долларов, доход от майнинга на GPU снизился до неприбыльного уровня. Это означает, что вам лучше покупать эфир, а не добывать его. Это повлияло на рынок видеокарт: многие разочарованные майнеры стали распродавать оборудование.