Стоимость видеокарты NVIDIA RTX 3080 снизилась вполовину после обвала криптовалют

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Стоимость видеокарты NVIDIA RTX 3080 снизилась вполовину после обвала криптовалютХорошее время для геймеров
Цены на видеокарты уже некоторое время падают. Во многих розничных магазинах большинство современных графических процессоров уже продаются по рекомендованной розничной цене или ниже. А на eBay дорогие модели NVIDIA, такие как RTX 3080 и 3090, можно купить даже на 50% дешевле.
В первом квартале цена RTX 3080 колебалась около отметки в 1200 долларов, что примерно в два раза выше рекомендованной стоимости в 699 долларов.
Однако когда курс Ethereum упал ниже 1000 долларов, доход от майнинга на GPU снизился до неприбыльного уровня. Это означает, что вам лучше покупать эфир, а не добывать его. Это повлияло на рынок видеокарт: многие разочарованные майнеры стали распродавать оборудование.
Ранее NVIDIA решила сократить поставки некоторых компонентов Ampere, чтобы избежать чрезмерных запасов видеокарт, а также отложила выпуск карт серии RTX 40 на конец 2022 или даже начало 2023 года.