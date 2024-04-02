Стоит ли доплачивать за i5−12 400 вместо Ryzen 5 3600 в бюджетном игровом компьютере

Стоит ли доплачивать за i5−12 400 вместо Ryzen 5 3600 в бюджетном игровом компьютереТестировали процессоры в 1080p
A Plague Tale Requiem шла с ультра-пресетом. Средний FPS в ней составлял 64 к/с (i5−12 400) и 61 к/с (Ryzen 3600).
В игре Alan Wake 2 с пресетом High средняя частота кадров находилась на уровне 51 к/с (i5) и 53 к/с (Ryzen).
Cyberpunk 2077 запускалась с RTX Off, пресетом High. Средняя производительность составляла в игре 88 к/с в обоих случаях.
Dying Light 2 шла с Ray Tracing Preset. В среднем в игре удалось получить 86 к/с (i5) и 81 к/с (Ryzen).
God of War тестировалась с ультра-графикой. Средняя производительность в ней находилась на уровне 91 к/с (с i5) и 88 к/с (Ryzen).
В игре GTA V удалось с Very High Details, 2X AA в среднем получить 108 к/с (i5−12 400) и 119 к/с (Ryzen 3600).
Hogwarts Legacy запускалась на высоких настройках графики. Средняя частота кадров в ней равнялась 106 к/с (i5) и 104 к/с (Ryzen).
Mafia Definitive Edition шла с высоким пресетом. Средний FPS в ней равнялся 132 к/с (i5) и 102 к/с (Ryzen).
RDR 2 тестировалась с High Details. Средняя частота кадров в ней составляла 101 к/с (i5−12 400) и 98 к/с (Ryzen 5 3600).
The Witcher 3 запускалась с высоким пресетом. Средняя производительность находилась в районе 91 к/с (i5) и 64 к/с (Ryzen).
Rainbow Six Siege шла с ультра-пресетом. Средний FPS в игре находился на уровне 317 к/с (i5−12 400) и 258 к/с (Ryzen 5 3600).
Fortnite тестировалась с пресетом Epic. Средняя частота кадров в этой игре составляла 118 к/с (i5) и 85 к/с (Ryzen).
В игре Spiderman Remastered с пресетом Very High удалось в среднем получить 81 к/с (с i5) и 70 к/с (с Ryzen).
Вывод
В целом процессор Core i5−12 400 оказался в играх быстрее, чем Ryzen 5 3600, на 12% (110 к/с и 98 к/с соответственно) по среднему FPS.
Характеристики игровых сборок:
- процессор Intel Core i5−12 400/Ryzen 5 3600;
- система охлаждения Deepcool AG400;
- материнская плата Asus Z690M Gaming Plus D4/Gigabyte B550M Gaming X;
- оперативная память 2×8 ГБ DDR4 3600 МГц;
- видеокарта Asus Reference Design Dual RX 6700 XT 12 ГБ DDR6.