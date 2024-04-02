Стоит ли доплачивать за i5−12 400 вместо Ryzen 5 3600 в бюджетном игровом компьютере

A Plague Tale Requiem шла с ультра-пресетом. Средний FPS в ней составлял 64 к/с (i5−12 400) и 61 к/с (Ryzen 3600).

В игре Alan Wake 2 с пресетом High средняя частота кадров находилась на уровне 51 к/с (i5) и 53 к/с (Ryzen).

Cyberpunk 2077 запускалась с RTX Off, пресетом High. Средняя производительность составляла в игре 88 к/с в обоих случаях.

Dying Light 2 шла с Ray Tracing Preset. В среднем в игре удалось получить 86 к/с (i5) и 81 к/с (Ryzen).

God of War тестировалась с ультра-графикой. Средняя производительность в ней находилась на уровне 91 к/с (с i5) и 88 к/с (Ryzen).

В игре GTA V удалось с Very High Details, 2X AA в среднем получить 108 к/с (i5−12 400) и 119 к/с (Ryzen 3600).

Hogwarts Legacy запускалась на высоких настройках графики. Средняя частота кадров в ней равнялась 106 к/с (i5) и 104 к/с (Ryzen).