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Компьютеры
Опубликовано 02 апреля 2024, 18:45
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Стоит ли доплачивать за i5−12 400 вместо Ryzen 5 3600 в бюджетном игровом компьютере

Тестировали процессоры в 1080p
Старый Ryzen 5 3600 сравнили с новым i5-12400 в современных играх. На YouTube-канале Odin Hardware узнали, какой процессор лучше справляется с играми в 2024 году: Ryzen 5 3600 или i5−12 400.
Стоит ли доплачивать за i5−12 400 вместо Ryzen 5 3600 в бюджетном игровом компьютере
© Odin Hardware

A Plague Tale Requiem шла с ультра-пресетом. Средний FPS в ней составлял 64 к/с (i5−12 400) и 61 к/с (Ryzen 3600).

В игре Alan Wake 2 с пресетом High средняя частота кадров находилась на уровне 51 к/с (i5) и 53 к/с (Ryzen).

Cyberpunk 2077 запускалась с RTX Off, пресетом High. Средняя производительность составляла в игре 88 к/с в обоих случаях.

Dying Light 2 шла с Ray Tracing Preset. В среднем в игре удалось получить 86 к/с (i5) и 81 к/с (Ryzen).

God of War тестировалась с ультра-графикой. Средняя производительность в ней находилась на уровне 91 к/с (с i5) и 88 к/с (Ryzen).

В игре GTA V удалось с Very High Details, 2X AA в среднем получить 108 к/с (i5−12 400) и 119 к/с (Ryzen 3600).

Hogwarts Legacy запускалась на высоких настройках графики. Средняя частота кадров в ней равнялась 106 к/с (i5) и 104 к/с (Ryzen).

Стоит ли доплачивать за i5−12 400 вместо Ryzen 5 3600 в бюджетном игровом компьютере
© Odin Hardware

Mafia Definitive Edition шла с высоким пресетом. Средний FPS в ней равнялся 132 к/с (i5) и 102 к/с (Ryzen).

RDR 2 тестировалась с High Details. Средняя частота кадров в ней составляла 101 к/с (i5−12 400) и 98 к/с (Ryzen 5 3600).

The Witcher 3 запускалась с высоким пресетом. Средняя производительность находилась в районе 91 к/с (i5) и 64 к/с (Ryzen).

Rainbow Six Siege шла с ультра-пресетом. Средний FPS в игре находился на уровне 317 к/с (i5−12 400) и 258 к/с (Ryzen 5 3600).

Fortnite тестировалась с пресетом Epic. Средняя частота кадров в этой игре составляла 118 к/с (i5) и 85 к/с (Ryzen).

В игре Spiderman Remastered с пресетом Very High удалось в среднем получить 81 к/с (с i5) и 70 к/с (с Ryzen).

Вывод

В целом процессор Core i5−12 400 оказался в играх быстрее, чем Ryzen 5 3600, на 12% (110 к/с и 98 к/с соответственно) по среднему FPS.

Характеристики игровых сборок:

  • процессор Intel Core i5−12 400/Ryzen 5 3600;
  • система охлаждения Deepcool AG400;
  • материнская плата Asus Z690M Gaming Plus D4/Gigabyte B550M Gaming X;
  • оперативная память 2×8 ГБ DDR4 3600 МГц;
  • видеокарта Asus Reference Design Dual RX 6700 XT 12 ГБ DDR6.