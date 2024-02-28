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Компьютеры
Опубликовано 28 февраля 2024, 00:45
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Стоит ли доплачивать за термопасту с фазовым переходом и какими будут температуры

Речь идёт о Honeywell PTM7950
Промышленную термопасту с фазовым переходом для CPU и GPU сравнили с обычной. Ведущий YouTube-канала PRO Hi-Tech рассказал, есть ли смысл вместо стандартной термопасты покупать пасту с фазовым переходом.

Считается, что термопаста с фазовым переходом может быть даже эффективнее обычной. Но так ли это на самом деле?

Эксперты выяснили, чего стоит ожидать от термопасты Honeywell PTM7950 при её установке на мини-ПК с встроенной графикой 780M и на Steam Deck. При этом для ПК выбирать нужно вариант термопасты толщиной 0,25 мм. Также не забудьте перед установкой охладить эту термопасту.

© PRO Hi-Tech

Спустя 10 минут стресс-теста температуры были с Honeywell PTM7950 те же, что и со старой термопастой. То же самое было на Steam через 10 минут игры в God of War (84 градуса).

На третий день использования термопасты Honeywell PTM7950 разница между ней и обычной термопастой наконец-то стала видна. И она в игре God of War составляла всего 1 градус по Цельсию.

Поэтому покупать термопасту с фазовым переходом вместо простой смысла никакого нет.

Источник: PRO Hi-Tech
Автор:Валерия Филимонова
Теги:
#термопаста
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#тестирование
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#обзор