Стоит ли доплачивать за термопасту с фазовым переходом и какими будут температуры

Считается, что термопаста с фазовым переходом может быть даже эффективнее обычной. Но так ли это на самом деле?

Эксперты выяснили, чего стоит ожидать от термопасты Honeywell PTM7950 при её установке на мини-ПК с встроенной графикой 780M и на Steam Deck. При этом для ПК выбирать нужно вариант термопасты толщиной 0,25 мм. Также не забудьте перед установкой охладить эту термопасту.