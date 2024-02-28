Стоит ли доплачивать за термопасту с фазовым переходом и какими будут температуры

Стоит ли доплачивать за термопасту с фазовым переходом и какими будут температурыРечь идёт о Honeywell PTM7950
Считается, что термопаста с фазовым переходом может быть даже эффективнее обычной. Но так ли это на самом деле?
Эксперты выяснили, чего стоит ожидать от термопасты Honeywell PTM7950 при её установке на мини-ПК с встроенной графикой 780M и на Steam Deck. При этом для ПК выбирать нужно вариант термопасты толщиной 0,25 мм. Также не забудьте перед установкой охладить эту термопасту.
Спустя 10 минут стресс-теста температуры были с Honeywell PTM7950 те же, что и со старой термопастой. То же самое было на Steam через 10 минут игры в God of War (84 градуса).
На третий день использования термопасты Honeywell PTM7950 разница между ней и обычной термопастой наконец-то стала видна. И она в игре God of War составляла всего 1 градус по Цельсию.
Поэтому покупать термопасту с фазовым переходом вместо простой смысла никакого нет.