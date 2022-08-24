Стоит ли переходить с GTX 1080 Ti на RTX 3060 Ti

Ведущий канала RandomGaminginHD на YouTube сравнил в играх сборки на базе процессора Intel Core i5-12400F с 16 ГБ ОЗУ, графическими ускорителями RTX 3060 Ti Founders Edition (1410 МГц/1662 МГц, 8 ГБ GDDR6) и GTX 1080 Ti iChill X4 Ultra (1607 МГц/1721 МГц, 11 ГБ GDDR5X). Всего в тесте приняли участие пять игр.

В Cyberpunk 2077 на высоких настройках графики средняя производительность составляла с GTX 1080 Ti - 48 к/с, с RTX 3060 Ti - 63 к/с. В крайне редких событиях частота кадров равнялась 36 и 47 к/с соответственно.

Far Cry 6 запускалась тоже с высоким пресетом. Средний FPS в ней равнялся 75 к/с (GTX 1080 Ti) или 102 к/с (RTX 3060 Ti). В очень редких событиях показатели находились на уровне 50 к/с и 67 к/с соответственно.