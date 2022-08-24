Стоит ли переходить с GTX 1080 Ti на RTX 3060 Ti

Стоит ли переходить с GTX 1080 Ti на RTX 3060 TiЭксперт сравнил эти видеокарты в пяти современных играх
Ведущий канала RandomGaminginHD на YouTube сравнил в играх сборки на базе процессора Intel Core i5-12400F с 16 ГБ ОЗУ, графическими ускорителями RTX 3060 Ti Founders Edition (1410 МГц/1662 МГц, 8 ГБ GDDR6) и GTX 1080 Ti iChill X4 Ultra (1607 МГц/1721 МГц, 11 ГБ GDDR5X). Всего в тесте приняли участие пять игр.
В Cyberpunk 2077 на высоких настройках графики средняя производительность составляла с GTX 1080 Ti - 48 к/с, с RTX 3060 Ti - 63 к/с. В крайне редких событиях частота кадров равнялась 36 и 47 к/с соответственно.
Far Cry 6 запускалась тоже с высоким пресетом. Средний FPS в ней равнялся 75 к/с (GTX 1080 Ti) или 102 к/с (RTX 3060 Ti). В очень редких событиях показатели находились на уровне 50 к/с и 67 к/с соответственно.
Forza Horizon 5 шла с высоким пресетом. Средняя производительность в ней находилась на уровне 123 к/с с GTX 1080 Ti и 152 к/с с RTX 3060 Ti. В очень же редких событиях частота кадров равнялась 98 к/с и 121 к/с соответственно.
В GTA V на самых высоких настройках с отключенной MSAA средняя производительность была у видеокарт примерно одинаковой: 123 к/с с 1080 Ti и 124 к/с с 3060 Ti. В очень редких событиях эти показатели опускались до 75 и 72 к/с соответственно.
Игра Red Dead Redemption 2 запускалась на настройках Xbox One X Equiv. В ней средняя частота кадров составила 82 к/с (1080 Ti) и 99 к/с (3060 Ti), в крайне редких событиях - 59 и 73 к/с.
Вывод
Во всех пяти проектах средняя производительность выше оказалась, конечно, у RTX 3060 Ti. В целом же разница между этой моделью и GTX 1080 Ti составила около 17 % (75 к/с против 90 к/с). То есть обе видеокарты ведут себя в современных играх достойно.