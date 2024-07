Стоит ли переходить с Ryzen 7 7700 на 7800X3D

В Hogwarts Legacy разница между процессорами равнялась 12%, в Far Cry 6 — 16%, в The Last of Us. Part 1 — 7%.

При этом в A Total War Saga процессоры шли одинаково, в Rust разница составила 50%, Escape From Tarkov — 18%, CS 2 — 16%.

Выводы

Если у вас стоит не RTX 4090, а что-то ниже, то более рациональным выбором станет процессор Ryzen 7 7700. Это касается, конечно, более современных и требовательных игр.

В среднем разница между 7800X3D и 7700 составляла 20%, но были и исключения. Например, в Rust она 50%. Но стоит ли оно того при переплате в более 10 тысяч рублей? Если у вас на первом месте не игры, а рабочие задачи, то 7700 также будет предпочтительнее.