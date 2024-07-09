Стоит ли переходить с Ryzen 7 7700 на 7800X3D

Стоит ли переходить с Ryzen 7 7700 на 7800X3DВот каких результатов в играх вы можете с ним ожидать
Тестовый стенд включал, кроме процессора Ryzen 7 7800X3D/7700, видеокарту RTX 3080 Ti Palit GameRock, матплату B650M Aorus Pro AX, систему охлаждения be quiet! Dark Rock Pro 4.
В Cyberpunk 2077 даже при разрешении 720p и DLSS разница между 7700 и 7800X3D составляла 22% (в пользу Ryzen 7 7800X3D): 135 к/с против 165 к/с соответственно.
NFS Unbound шла на ультра-настройках. Разница в ней тоже равнялась примерно 22%.
Marvel’s Spider-Man: Miles Morales запускалась с очень высоким пресетом и включенным RT. У 7800X3D преимущество было только в 8%. Это в среднем чуть больше 150 к/с.
В Call of Duty WarZone на минимальной графике с максимальным DLSS в 720p разница составляла 12%.
Игра Ghost of Tsushima тестировалась на максимальных настройках с минимальным разрешением. Процессор 7800X3D оказался быстрее 7700 на 23%.
В Hogwarts Legacy разница между процессорами равнялась 12%, в Far Cry 6 — 16%, в The Last of Us. Part 1 — 7%.
При этом в A Total War Saga процессоры шли одинаково, в Rust разница составила 50%, Escape From Tarkov — 18%, CS 2 — 16%.
Выводы
Если у вас стоит не RTX 4090, а что-то ниже, то более рациональным выбором станет процессор Ryzen 7 7700. Это касается, конечно, более современных и требовательных игр.
В среднем разница между 7800X3D и 7700 составляла 20%, но были и исключения. Например, в Rust она 50%. Но стоит ли оно того при переплате в более 10 тысяч рублей? Если у вас на первом месте не игры, а рабочие задачи, то 7700 также будет предпочтительнее.