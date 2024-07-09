Стоит ли переходить с Ryzen 7 7700 на 7800X3D

Тестовый стенд включал, кроме процессора Ryzen 7 7800X3D/7700, видеокарту RTX 3080 Ti Palit GameRock, матплату B650M Aorus Pro AX, систему охлаждения be quiet! Dark Rock Pro 4.

В Cyberpunk 2077 даже при разрешении 720p и DLSS разница между 7700 и 7800X3D составляла 22% (в пользу Ryzen 7 7800X3D): 135 к/с против 165 к/с соответственно.

NFS Unbound шла на ультра-настройках. Разница в ней тоже равнялась примерно 22%.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales запускалась с очень высоким пресетом и включенным RT. У 7800X3D преимущество было только в 8%. Это в среднем чуть больше 150 к/с.

В Call of Duty WarZone на минимальной графике с максимальным DLSS в 720p разница составляла 12%.

Игра Ghost of Tsushima тестировалась на максимальных настройках с минимальным разрешением. Процессор 7800X3D оказался быстрее 7700 на 23%.