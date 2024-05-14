Стоит ли переплачивать за 8 процессорных ядер вместо 6 в игровом компьютере 2024 г.

Подробно с характеристиками всех трёх вариантов сборок вы можете ознакомиться ниже. Из процессоров тестировались AMD Ryzen 5 3600, 7600 и Ryzen 7 7800X3D, из видеокарт — RX 7700 XT, RX 7900 XT, RTX 4090.

Среди игр запускались в 1080p, 1440p и 4К такие проекты, как Hogwarts Legacy, Starfield, Counter-Strike 2. Во всех случаях лидировал Hardware Unboxed, за ним шли Ryzen 5 7600 и 3600. Иногда же разница между процессорами была очень незначительной: всего 1−2 к/с. Все результаты тестирования — ниже.