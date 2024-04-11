Стоит ли переплачивать за новые Ryzen X3D вместо моделей для AM4

Тестовый стенд включал материнскую плату Gigabyte X670 Aorus Master/MSI MPG X570S (для 5800X3D), оперативную память на 32 ГБ DDR5/32 ГБ DDR4 (для 5800X3D), видеокарту GeForce RTX 4090 24 ГБ.

Все игры запускались в 1080p. Среди проектов были Baldur’s Gate 3, Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Star Wars: Jedi Survivor, Assetto Corsa Competizione, Marvel’s Spider-Man Remastered, A Plague Tale: Requiem, Assassin’s Creed Mirage, Watch Dogs: Legion, Hitman 3, Counter Strike 2, Call Of Duty Modern Warfare III. Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже.

В среднем по 12 играм процессор 5800X3D даёт примерно ту же производительность, что и 7700X (170 и 169 к/с в среднем). Если же вы хотите получить лучшую модель для игр, то берите Ryzen 7 7800X3D: в среднем он был на 24% быстрее остальных.