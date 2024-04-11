Стоит ли переплачивать за новые Ryzen X3D вместо моделей для AM4

Стоит ли переплачивать за новые Ryzen X3D вместо моделей для AM4Эти процессоры запускали в Full HD в играх
Тестовый стенд включал материнскую плату Gigabyte X670 Aorus Master/MSI MPG X570S (для 5800X3D), оперативную память на 32 ГБ DDR5/32 ГБ DDR4 (для 5800X3D), видеокарту GeForce RTX 4090 24 ГБ.
Все игры запускались в 1080p. Среди проектов были Baldur’s Gate 3, Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Star Wars: Jedi Survivor, Assetto Corsa Competizione, Marvel’s Spider-Man Remastered, A Plague Tale: Requiem, Assassin’s Creed Mirage, Watch Dogs: Legion, Hitman 3, Counter Strike 2, Call Of Duty Modern Warfare III. Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже.
В среднем по 12 играм процессор 5800X3D даёт примерно ту же производительность, что и 7700X (170 и 169 к/с в среднем). Если же вы хотите получить лучшую модель для игр, то берите Ryzen 7 7800X3D: в среднем он был на 24% быстрее остальных.
Вывод
Ryzen 7 5800X3D — это по-прежнему очень мощный игровой процессор. Он примерно эквивалентен новому Ryzen 7 7700X в современных играх. Это значит, что Ryzen 7 5800X3D также медленнее, чем Ryzen 7 7800X3D. При этом нет смысла покупать 5800X3D, если вы не пользуетесь АМ4, а если используете эту платформу, то лучше взять Ryzen 7 5700X3D, так как он всего на 4% медленнее, но стоит дешевле. Также 7600X будет всего на 4% медленнее в играх, чем 7700Х, поэтому он будет на одном уровне с 5700X3D.