Стоит ли покупать дешёвые видеокарты Elsa RX 580 и RX 5700 на AliExpress

Первым делом ведущий YouTube-канала «Купи дёшево» рассмотрел видеокарту Elsa RX 580 2048sp 8 ГБ. Купить её удалось примерно за 3800 рублей.

При вскрытии Elsa RX 580 2048sp 8 ГБ обнаружилось, что у неё чипы памяти, на которых непонятно что написано. В основном они были от Samsung, а значит, после майнинга. Графический чип принадлежал, кроме того, даже видеокарте RX 470.

Интересно, что при этом видеокарта работает. Она тянет игры в Full HD на низких настройках и не перегревается сильно. В Metro Exodus вы получите, например, даже больше 60 к/с, в Cyberpunk - 45-60 к/с.

Из плюсов этой видеокарты можно выделить неплохую систему охлаждения, тихие вентиляторы.