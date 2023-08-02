Стоит ли покупать дешёвые видеокарты Elsa RX 580 и RX 5700 на AliExpress

Стоит ли покупать дешёвые видеокарты Elsa RX 580 и RX 5700 на AliExpressИх протестировали в играх
В одном из выпусков на YouTube-канале «Купи дёшево» эксперт проверил, как на самом деле работают видеокарты Elsa RX 5700 XT и RX 580. Заказать их можно из Китая.
Первым делом ведущий YouTube-канала «Купи дёшево» рассмотрел видеокарту Elsa RX 580 2048sp 8 ГБ. Купить её удалось примерно за 3800 рублей.
При вскрытии Elsa RX 580 2048sp 8 ГБ обнаружилось, что у неё чипы памяти, на которых непонятно что написано. В основном они были от Samsung, а значит, после майнинга. Графический чип принадлежал, кроме того, даже видеокарте RX 470.
Интересно, что при этом видеокарта работает. Она тянет игры в Full HD на низких настройках и не перегревается сильно. В Metro Exodus вы получите, например, даже больше 60 к/с, в Cyberpunk - 45-60 к/с.
Из плюсов этой видеокарты можно выделить неплохую систему охлаждения, тихие вентиляторы.
Elsa RX 5700 8 ГБ стоила около 8 тысяч рублей. У неё в зоне PCIe-разъёма были следы ремонта. Поэтому видеокарта работала вместо X16 на X8.
С этой видеокартой игры запускались в 1080p на высоких настройках графики. И касалось это большинства современных проектов.
По внутреннему содержимому видеокарты легко определить, что она похожа на модели производства RX 5600 XT. Графический чип у неё в хорошем состоянии, система охлаждения - хорошая и довольно тихая.
В Cyberpunk 2077 можно получить около 60 к/с. Однако работает RX 5700 нестабильно. С ней система зависала дважды.
Вывод
Видеокарты компании Elsa - это так называемый мусор, собранный в готовые изделия. Это могут быть модели с заменёнными деталями или перемаркированные видеокарты других брендов. На некоторых видеокартах также видны следы ремонта.