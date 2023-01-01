Стоит ли покупать домой компьютер на российском процессоре «Эльбрус»

Автор пояснил, что брал не «кота в мешке». Он уже был знаком с данной платформой. Правда, он посетовал на её дороговизну. Пользователь рассказал, что сейчас обзавестись «Эльбрусом» сравнительно просто: можно заказать материнскую плату на imaxai.ru или готовую систему на bitblaze.ru.

Автор уточнил, что такая система вполне решает его личные задачи. Кроме того, он умеет работать в Linux с 1998 года. Главная проблема с ПК на «Эльбрусе» — браузер. Так, Chromium и всё, что на этом движке доступно лишь посредством бинарной трансляции. «Для обычного пользователя может тоже оказаться всего достаточно, но в комплекте понадобится пользователь опытный», — отметил автор.

Конфигурация у него получилась такая: Эльбрус-16С 16x2000, 128 ГБ DDR4-3200 ECC в восьмиканальном режиме, SSD на 512 ГБ + 2 ТБ корейский NVMe + 8 ТБ Hitachi, видеокарта AMD RX 580 8 ГБ, 27-дюймовый 4K IPS монитор.