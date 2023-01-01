Компьютеры
19:02, 01 января 2023
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Стоит ли покупать домой компьютер на российском процессоре «Эльбрус»

Пожалуй, это слишком дорого

Пользователь «Хабра» рассказал, как собрал себе домашний компьютер на процессоре «Эльбрус».

Стоит ли покупать домой компьютер на российском процессоре «Эльбрус»

Фото: DNS

Автор пояснил, что брал не «кота в мешке». Он уже был знаком с данной платформой. Правда, он посетовал на её дороговизну. Пользователь рассказал, что сейчас обзавестись «Эльбрусом» сравнительно просто: можно заказать материнскую плату на imaxai.ru или готовую систему на bitblaze.ru.

Автор уточнил, что такая система вполне решает его личные задачи. Кроме того, он умеет работать в Linux с 1998 года. Главная проблема с ПК на «Эльбрусе» — браузер. Так, Chromium и всё, что на этом движке доступно лишь посредством бинарной трансляции. «Для обычного пользователя может тоже оказаться всего достаточно, но в комплекте понадобится пользователь опытный», — отметил автор.

Конфигурация у него получилась такая: Эльбрус-16С 16x2000, 128 ГБ DDR4-3200 ECC в восьмиканальном режиме, SSD на 512 ГБ + 2 ТБ корейский NVMe + 8 ТБ Hitachi, видеокарта AMD RX 580 8 ГБ, 27-дюймовый 4K IPS монитор.

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