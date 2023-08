Стоит ли покупать инженерный Ryzen 7000 ES на AliExpress

Запускались игры в Full HD с высоким пресетом. Первой из них стала Cyberpunk 2077. В ней инженерник показал себя с худшей стороны: в среднем частота кадров с ним составляла 115 к/с, а с релизной версией - 123 к/с. То есть разница между ними - примерно 6-7%.

В Far Cry 6 тоже запускалась с ультра-настройками графики в 1080p. Разница между релизным процессором и инженерным здесь стала достаточно серьёзной. Первым в среднем выдал 124 к/с, тогда как инженерник - 113 к/с. Разница порядка 80% в целом, но в реальном геймплее вы ощутить её не сможете, так как даже по минимальному FPS оба процессора показывают более 80 к/с.

В A Plague Tale: Requiem в рыночной локации большой разницы между инженерным процессором и релизной версией нет. Составляет она около 5-7 к/с. И это при игре никак не ощущается, поскольку FPS в обоих случаях - 70-80 к/с. Фризы также встречаются на обоих сборках.

Игра Forza Horizon 5 тоже шла с обоими процессорами примерно одинаково. В среднем удалось получить с релизным 7600X - 147 к/с, с инженерным 7600X ES - 138 к/с.

Наконец, в Last of Us разница между процессорами составляла 10% (10-15 к/с). Но опять же это незаметно при игре из-за среднего FPS 120-130 к/с.