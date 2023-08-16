Стоит ли покупать инженерный Ryzen 7000 ES на AliExpress

Стоит ли покупать инженерный Ryzen 7000 ES на AliExpressЕго протестировали в играх и программах
Ведущий YouTube-канала «Мой Компьютер» сравнил Ryzen 5 7600 X ES с релизным Ryzen 5 7600 X и выяснил, есть ли смысл заказывать инженерную версию из Китая.
В целом между процессором Ryzen 7600 X ES и релизным Ryzen 5 7600 X никакой разницы нет. У него точно так же 6 ядер, 12 потоков со всеми необходимыми инструкциями. Но частотная формула у инженерного образца похуже (см. изображения ниже).
По части памяти сразу бросается в глаза разница в скорости работы кэш-памяти всех трёх уровней. На инженерном образце она в среднем на 10% ниже, чем у релизного образца.
Тестовый стенд включал материнскую плату Gigabyte B650, систему охлаждения от Corsair, видеокарту RTX 3080 Ti, операционную систему Windows 11, накопитель NVMe SSD.
В CPU-Z у релизной модели в однопоточном режиме результат был на 15% выше. То же самое и во многопоточном режиме, но прирост составлял 5%.
При тестировании же производительности процессоров разница между вариантами была минимальной. Со всеми замерами вы можете ознакомиться ниже.
Запускались игры в Full HD с высоким пресетом. Первой из них стала Cyberpunk 2077. В ней инженерник показал себя с худшей стороны: в среднем частота кадров с ним составляла 115 к/с, а с релизной версией - 123 к/с. То есть разница между ними - примерно 6-7%.
В Far Cry 6 тоже запускалась с ультра-настройками графики в 1080p. Разница между релизным процессором и инженерным здесь стала достаточно серьёзной. Первым в среднем выдал 124 к/с, тогда как инженерник - 113 к/с. Разница порядка 80% в целом, но в реальном геймплее вы ощутить её не сможете, так как даже по минимальному FPS оба процессора показывают более 80 к/с.
В A Plague Tale: Requiem в рыночной локации большой разницы между инженерным процессором и релизной версией нет. Составляет она около 5-7 к/с. И это при игре никак не ощущается, поскольку FPS в обоих случаях - 70-80 к/с. Фризы также встречаются на обоих сборках.
Игра Forza Horizon 5 тоже шла с обоими процессорами примерно одинаково. В среднем удалось получить с релизным 7600X - 147 к/с, с инженерным 7600X ES - 138 к/с.
Наконец, в Last of Us разница между процессорами составляла 10% (10-15 к/с). Но опять же это незаметно при игре из-за среднего FPS 120-130 к/с.
Также ведущий попробовал разогнать инженерную модель до уровня релизного процессора. В результате максимум удалось разогнать до 5,3 ГГц, тогда как максимальная частота обычного Ryzen 5 7600 X - до 5,45 ГГц. В итоге прирост производительности составлял около 5% в синтетике, а в играх - ещё меньше (например, в Cyberpunk 2077 FPS вырос всего на 6 к/с).
Вывод
Релизный Ryzen 7600 X стоит сейчас на 8-10 тысяч рублей дороже, чем инженерный образец. Но это совсем никак не окупит разницу в 5-7% в их производительности. В играх же процессоры идут практически на одном уровне.