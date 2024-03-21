Стоит ли покупать матплату с инженерным i7−12700H ES по цене обычного Core i5

i7−12700H ES — материнская плата со встроенным процессором. Этот процессор имеет шесть высокопроизводительных ядер, восемь энергоэффективных, 12 потоков. И он довольно холодный и производительный. Сравнение в бенчмарках i7−12700H и Ryzen 5 7500F (с разгоном до 5,5 ГГц) вы можете увидеть ниже.

Для охлаждения процессора достаточно будет кулера вроде DeepCool Gammaxx 200T. Замена термопасты не требуется, но в случае чего её можно осуществить без проблем.

Также с точки зрения подключения различных устройств материнская плата i7−12700H ES обладает большим потенциалом (см. рисунок ниже).