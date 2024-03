Стоит ли покупать матплату с инженерным i7−12700H ES по цене обычного Core i5

Оперативная память у платы работает максимум на частоте 3,2 ГГц, и разогнать её выше не получится. Профиль XMP вы тоже установить не сможете.

Также основное предназначение этой матплаты — работа. Всё из-за медленного PCIe-порта.

При запуске i7−12700H ES с Iris XE в «Танках» вы получите больше 150 к/с, в Dota 2 на низких настройках — 90 к/с, в CS:GO 2 тоже на низкой графике — 60−70 к/с. Cyberpunk 2077 вообще пойдёт лишь с 27 к/с максимум. Первая часть The Last of Us с этой матплатой неиграбельна: вы получите всего 18−20 FPS.

Вывод

Материнская плата i7−12700H ES действительно работает из коробки. Правда, ОЗУ — максимум с 3,2 ГГц. Зато вам доступно куча разных интерфейсов. В целом за примерно 16 300 рублей это вполне неплохой вариант.