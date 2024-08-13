Стоит ли покупать новый дешёвый Ryzen 5 8400F вместо i5−12400F или 7500F

Стоит ли покупать новый дешёвый Ryzen 5 8400F вместо i5−12400F или 7500FВсё зависит от того, во что вы играете
Процессоры Ryzen 5 8400F, 7500F и i5−12400F тестировали без разгона и с ним. Результаты синтетических тестов в стоке вы можете увидеть ниже. Что касается игр, то запускались Cyberpunk 2077, Starfield, Hogwarts Legacy, Star Wars Jedi: Survivor, Remnant II, StarCraft II, Counter Strike 2, Call of Duty: Warzone 2.0, Escape From Tarkov. В 1080p в среднем Ryzen 5 8400F незначительно отстаёт от 7500F. Но если ваша основная игра отлично реагирует на кэш (CS 2, StarCraft II), то экономить не стоит. i5−12400F во всех проектах, кроме Escape From Tarkov, был очень близок к новинке.
После разгона отрыв между процессорами Ryzen вырос в два раза. Результаты тестирования — ниже.
Вывод
Что касается выбора между Ryzen 5 8400F и i5−12400F, то первый даёт средний FPS на 10% больше сейчас, а второй — возможность апгрейда на какой-нибудь 9800X3D в дальнейшем. Смысл доплаты за 7500F зависит от его стоимости. Но если вы планируете настроить систему, то лучше брать его.
Характеристики игровых сборок:
- видеокарта Palit GeForce RTX 4080 GameRock OC;
- процессор AMD Ryzen 5 8400F/AMD Ryzen 5 7500F/Intel Core i5−12 400;
- материнская плата ASUS ROG Crosshair X670E Hero/MSI MPG Z790i Edge WIFI;
- оперативная память DDR5 TeamGroup T-Force Xtreem [FFXD548G7200HC34ADC01] 2×24 ГБ;
- система охлаждения Thermalright Frost Spirit 140;
- накопитель Kingston KC3000 2 ТБ;
- блок питания MSI MPG A1000G PCIE5;
- корпус BC1 Open Benchtable;
- операционная система Windows 11.