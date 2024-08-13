Стоит ли покупать новый дешёвый Ryzen 5 8400F вместо i5−12400F или 7500F

Всё зависит от того, во что вы играете

Новый бюджетный процессор Ryzen 5 8400F сравнили с i5-12400F и 7500F. В одном из выпусков на YouTube-канале i2HARD выяснили, какую среднюю производительность могут дать в играх и рабочих программах процессоры Ryzen 5 8400F, 7500F и i5−12400F.