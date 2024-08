Стоит ли покупать новый дешёвый Ryzen 5 8400F вместо i5−12400F или 7500F

Процессоры Ryzen 5 8400F, 7500F и i5−12400F тестировали без разгона и с ним. Результаты синтетических тестов в стоке вы можете увидеть ниже. Что касается игр, то запускались Cyberpunk 2077, Starfield, Hogwarts Legacy, Star Wars Jedi: Survivor, Remnant II, StarCraft II, Counter Strike 2, Call of Duty: Warzone 2.0, Escape From Tarkov. В 1080p в среднем Ryzen 5 8400F незначительно отстаёт от 7500F. Но если ваша основная игра отлично реагирует на кэш (CS 2, StarCraft II), то экономить не стоит. i5−12400F во всех проектах, кроме Escape From Tarkov, был очень близок к новинке.

После разгона отрыв между процессорами Ryzen вырос в два раза. Результаты тестирования — ниже.