Стоит ли покупать Radeon RX 580 с 16 ГБ распаянной видеопамяти

Starfield тестировалась на низких настройках графики и с FSR 2 в Full HD. В простой локации удалось получить около 30 к/с, а потребление видеопамяти составило 6,5 Гб.

В The Witcher 3 в 4К с запредельными текстурами потребление видеопамяти не доходит и до 8 Гб.

Last of Us запускалась с FSR на ультрапроизводительности, с текстурами ландшафта, эффектов, скоростью загрузки текстур и качеством персонажей на максимуме (остальное - на минимуме). В среднем в итоге удалось получить около 50 к/с, а потребление памяти было более 9 Гб. После перехода до 2К с теми же настройками FPS был выше 40 к/с.

Игру Doom Eternal запускали в 4К с низким пресетом, динамическим масштабированием, текстурами Nighmare. В результате FPS находился в районе 60 к/с, а видеопамяти занято более 10 Гб.

Dota 2 в 4К на ультра-настройках шла с 80-90 к/с, однако видеопамяти занято было только 4 Гб.

Игра World of Tanks ситуация похожая. На средне-низких настройках графики и текстурами Ultra в 1080p в ней удалось в среднем получить 70 к/с. При этом занято будет 5,5 Гб видеопамяти.

Вывод

Без мощного видеочипа 16 Гб памяти в играх практически бесполезны. В большинстве современных игр RX 580 16 Гб в 4К всё равно не удаётся быть лучше, чем RX 580 8 Гб. Единственное логичное применение карточек типа RX 580 16 Гб - это рабочие задачи.