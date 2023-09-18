Стоит ли покупать Radeon RX 580 с 16 ГБ распаянной видеопамяти

Китайский вариант Radeon RX 580 16 ГБ спустя 15 минут теста нагрелся до более 80 градусов. Для GDDR6X это нормально, а вот для GDDR5 такие температуры считаются критическими.

Все тесты в играх проводились в двух разрешениях: в 4К и в 1080p. Cyberpunk 2077, однако, запускался в 1080p только с низким пресетом, в среднем в этой игре удалось получить 68 к/с. В 4К на низких настройках графики средняя производительность в игре составила около 40 к/с, приблизиться к потреблению 8 Гб видеопамяти удалось только при езде по городу в 4К с высокими текстурами.

Far Cry 6 сначала тестировалась в 1080p на высоких настройках графики со стандартными текстурами. Результаты у RX 580 8 Гб и 16 Гб оказались максимально близкими: 55 к/с и 53 к/с в среднем соответственно. В 4К запустили игру сначала с низкими настройками, стандартными текстурами, окружением Ultra: удалось в ней получить 53 к/с в среднем. После включения HD-текстур в 4К средняя частота кадров равнялась 57 к/с.

Forza Horizon 5 запускалась с высокими настройками графики без FSR. В 1080p она шла в среднем с 55 к/с. В 4К на низких настройках графики и с текстурами окружения и машин на экстремально высоком уровне удалось получить 39 к/с.

Atomic Heart шла в 1080p с высоким пресетом. В тяжёлых городских локациях видеокарта выдаёт 40-50 к/с. В 4К для получения хотя бы 40 к/с пришлось ставить FSR на ультрапроизводительность, а почти все настройки графики - на минимум (кроме текстур). В этом режиме потребление видеопамяти составляло 6 Гб.