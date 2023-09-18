Стоит ли покупать Radeon RX 580 с 16 ГБ распаянной видеопамяти

Стоит ли покупать Radeon RX 580 с 16 ГБ распаянной видеопамятиНа что способна такая видеокарта?
В выпуске на YouTube-канале «Мой Компьютер» протестировали в играх Radeon RX 580 16 Гб. Запускались при этом игры в 1080p и 4К.
Китайский вариант Radeon RX 580 16 ГБ спустя 15 минут теста нагрелся до более 80 градусов. Для GDDR6X это нормально, а вот для GDDR5 такие температуры считаются критическими.
Все тесты в играх проводились в двух разрешениях: в 4К и в 1080p. Cyberpunk 2077, однако, запускался в 1080p только с низким пресетом, в среднем в этой игре удалось получить 68 к/с. В 4К на низких настройках графики средняя производительность в игре составила около 40 к/с, приблизиться к потреблению 8 Гб видеопамяти удалось только при езде по городу в 4К с высокими текстурами.
Far Cry 6 сначала тестировалась в 1080p на высоких настройках графики со стандартными текстурами. Результаты у RX 580 8 Гб и 16 Гб оказались максимально близкими: 55 к/с и 53 к/с в среднем соответственно. В 4К запустили игру сначала с низкими настройками, стандартными текстурами, окружением Ultra: удалось в ней получить 53 к/с в среднем. После включения HD-текстур в 4К средняя частота кадров равнялась 57 к/с.
Forza Horizon 5 запускалась с высокими настройками графики без FSR. В 1080p она шла в среднем с 55 к/с. В 4К на низких настройках графики и с текстурами окружения и машин на экстремально высоком уровне удалось получить 39 к/с.
Atomic Heart шла в 1080p с высоким пресетом. В тяжёлых городских локациях видеокарта выдаёт 40-50 к/с. В 4К для получения хотя бы 40 к/с пришлось ставить FSR на ультрапроизводительность, а почти все настройки графики - на минимум (кроме текстур). В этом режиме потребление видеопамяти составляло 6 Гб.
Starfield тестировалась на низких настройках графики и с FSR 2 в Full HD. В простой локации удалось получить около 30 к/с, а потребление видеопамяти составило 6,5 Гб.
В The Witcher 3 в 4К с запредельными текстурами потребление видеопамяти не доходит и до 8 Гб.
Last of Us запускалась с FSR на ультрапроизводительности, с текстурами ландшафта, эффектов, скоростью загрузки текстур и качеством персонажей на максимуме (остальное - на минимуме). В среднем в итоге удалось получить около 50 к/с, а потребление памяти было более 9 Гб. После перехода до 2К с теми же настройками FPS был выше 40 к/с.
Игру Doom Eternal запускали в 4К с низким пресетом, динамическим масштабированием, текстурами Nighmare. В результате FPS находился в районе 60 к/с, а видеопамяти занято более 10 Гб.
Dota 2 в 4К на ультра-настройках шла с 80-90 к/с, однако видеопамяти занято было только 4 Гб.
Игра World of Tanks ситуация похожая. На средне-низких настройках графики и текстурами Ultra в 1080p в ней удалось в среднем получить 70 к/с. При этом занято будет 5,5 Гб видеопамяти.
Вывод
Без мощного видеочипа 16 Гб памяти в играх практически бесполезны. В большинстве современных игр RX 580 16 Гб в 4К всё равно не удаётся быть лучше, чем RX 580 8 Гб. Единственное логичное применение карточек типа RX 580 16 Гб - это рабочие задачи.