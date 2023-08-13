Компьютеры
14:34, 13 августа 2023
1 мин.

Стоит ли собирать компьютер на Ryzen 5-7500F вместо более дорогого i7-13700K

Эти сборки сравнили в играх и рабочих программах

На YouTube-канале Benchmark PC Tech протестировали в приложениях и играх процессоры i7-13700K и Ryzen 5-7500F.

В X265 лучше на 62% оказался процессор Intel Core i7-13700K. Примерно такая же ситуация была в программе 7-ZIP, VeraCrypt, X264 (см. результаты на изображениях ниже).

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Benchmark PC Tech

По части игр почти во всех случаях лучше был Intel. Однако иногда он шёл в той же скоростью, что и AMD: например, в Cyberpunk 2077 - с 75 к/с. В Far Cry 6 в разрешении 1080p с высоким пресетом разница между процессорами составляла 28%, в 4К - около 13%.

Характеристики сборок:

  • материнская плата ASUS STRIX Z790-F;
  • оперативная память Kingston Fury Renegade RGB DDR5 32GB;
  • накопитель Samsung 980 SSD;
  • видеокарта RTX 4090;
  • корпус Cooler Master H500P.
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