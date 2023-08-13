Стоит ли собирать компьютер на Ryzen 5-7500F вместо более дорогого i7-13700K

По части игр почти во всех случаях лучше был Intel. Однако иногда он шёл в той же скоростью, что и AMD: например, в Cyberpunk 2077 - с 75 к/с. В Far Cry 6 в разрешении 1080p с высоким пресетом разница между процессорами составляла 28%, в 4К - около 13%.

Характеристики сборок: