Стоит ли собирать компьютер с несколькими видеокартами

Хотя геймерам, возможно, лучше избегать установки нескольких GPU, профессионалы в таких областях, как 3D-рендеринг, Big Data и редактирование видео, могут извлечь выгоду из мощности нескольких GPU. Рабочие станции, оснащенные несколькими GPU, могут обрабатывать большие массивы данных, ускорять время рендеринга и повышать эффективность рабочего процесса.

Аналогичным образом, в Big Data и машинном обучении возможности параллельной обработки на нескольких GPU могут ускорить вычисления сложных алгоритмов и повысить эффективность обработки данных. Задачи редактирования видео, особенно при работе с видео высокого разрешения или сложными эффектами, также могут выиграть от распределения рабочей нагрузки, обеспечиваемого несколькими GPU.

Однако не все программное обеспечение может в полной мере использовать преимущества установки нескольких GPU. Очень важно проверить спецификации программного обеспечения и убедиться в его совместимости. В качестве альтернативы профессионалы могут рассмотреть возможность использования одного GPU профессионального класса, например, Nvidia Quadro или AMD Radeon серии Pro, которые предлагают специфические функции, оптимизированные для профессиональных приложений.

При принятии решения о выборе системы с несколькими GPU важно учитывать такие факторы, как конкретный случай использования, бюджетные ограничения и совместимость системы.

В заключение следует отметить, что, несмотря на все преимущества ПК с несколькими GPU, они не являются необходимыми для большинства игровых сценариев, достаточно одной «топовой» видеокарты. Однако профессионалы в определенных областях могут использовать мощь нескольких GPU для улучшения своей работы.