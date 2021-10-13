Стоит ли ждать скорого подорожания видеокарт в России

В целом, опрошенные эксперты считают, что цены на видеокарты могут вернуться к майским показателям. Председатель Национального союза частных трейдеров и инвесторов на финансовых рынках Илья Коровин напомнил, что стоимость карт упала в начале летом. Это случилось вслед за майским обвалом цен на криптовалюты. Теперь биткойн снова растёт. Эксперт считает, что если главная криптовалюта сможет в ближайшие пару месяцев удержать уровень $50-60 тысяч, видеокарты могут начать ускоренно дорожать.

Другой эксперт, руководитель компании MY.GAMES Cloud Алексей Лыков заявил, что нам действительно стоит ожидать в ближайшее время рост цен на видеокарты. Он опирается на прогнозы производителей консолей нового поколения, которым нужны такие же графические чипы. По их мнению, дефицит может продолжиться в 2022 году.