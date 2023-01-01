Странная сборка — странные результаты? Как идут игры на GTX 970 + Ryzen 5 2600

Эксперты YouTube-канала GameGangsta выяснили, какой средней производительности стоит ожидать сегодня от конфигурации с процессором Ryzen 5 2600 и видеокартой GTX 970. Для этого её протестировали в 40 современных играх. Например, в CS:GO, Grand Theft Auto V и др.

В Grand Theft Auto IV вы получите в 1080p с очень высоким пресетом в среднем 71 к/с, в очень редких событиях - 20 к/с.

Counter Strike GO шла в разрешении 1080p с низкими настройками графики. В среднем здесь частота кадров равнялась 225 к/с, в крайне редких событиях - 24 к/с.

Grand Theft Auto V запускалась в 1080p с ультра-графикой. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 72 к/с, в очень редких событиях - 24 к/с.

PUBG (Update 18.2) шла в 1080p с настройками Medium. Средний FPS в этом случае составлял 81 к/с, в крайне редких событиях производительность снижалась до 17 к/с.