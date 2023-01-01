Странная сборка — странные результаты? Как идут игры на GTX 970 + Ryzen 5 2600

Странная сборка — странные результаты? Как идут игры на GTX 970 + Ryzen 5 2600Стоит ли покупать такой игровой компьютер?
В одном из выпусков на YouTube-канале GameGangsta проверили в 40 современных играх сборку на базе Ryzen 5 2600 и GTX 970. Среди игр были Grand Theft Auto IV, Counter Strike GO и др.
Фото: GameGangsta
Эксперты YouTube-канала GameGangsta выяснили, какой средней производительности стоит ожидать сегодня от конфигурации с процессором Ryzen 5 2600 и видеокартой GTX 970. Для этого её протестировали в 40 современных играх. Например, в CS:GO, Grand Theft Auto V и др.
В Grand Theft Auto IV вы получите в 1080p с очень высоким пресетом в среднем 71 к/с, в очень редких событиях - 20 к/с.
Counter Strike GO шла в разрешении 1080p с низкими настройками графики. В среднем здесь частота кадров равнялась 225 к/с, в крайне редких событиях - 24 к/с.
Grand Theft Auto V запускалась в 1080p с ультра-графикой. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 72 к/с, в очень редких событиях - 24 к/с.
PUBG (Update 18.2) шла в 1080p с настройками Medium. Средний FPS в этом случае составлял 81 к/с, в крайне редких событиях производительность снижалась до 17 к/с.
Call of Duty Warzone (Season 4) запускалась на высоких настройках графики в 1080p. В среднем производительность здесь равнялась 56 к/с, в крайне редких событиях - 13 к/с.
Need for Speed Heat шла с низким пресетом в 1080p. Средняя частота кадров в этой игре составила 70 к/с, а в очень редких событиях - 18 к/с.
В Forza Horizon 5 с пресетом Medium и в 1080p средняя производительность равнялась 73 к/с, в крайне редких событиях - 41 к/с.
Far Cry 6 на настройках Low в разрешении 1080p шла со средней частотой кадров 60 к/с. В очень редких событиях производительность опускалась до 22 к/с.
Все остальные замеры вы можете увидеть на видео ниже.
Вывод
В среднем в 40 современных проектах вы сможете получить с процессором AMD Ryzen 5 2600 и видеокартой GTX 970 4 ГБ примерно 66 к/с. В основном все игры запускались в разрешении 1080p.
Характеристики игрового компьютера:
- процессор AMD Ryzen 5 2600 3.9GHz 16MB Cache Soket AM4;
- материнская плата ASUS PRIME A520M-K A520 Soket AM4 DDR4 4600MHz (O.C.) M.2;
- оперативная память GSKILL 16GB (2x8GB) RipjawsV DDR4 3600MHz CL16 Ram;
- видеокарта MSI GTX970 GAMING 4G GDDR5 4GB 256Bit Nvidia DX12;
- SSD Izoly 256GB Gaming Sata3 S280 550-520MB/s SSD;
- HDD 2TB Seagate Barracuda + 2TB WD Blue 7200RPM;
- корпус Corsair Carbide Spec-Delta RGB;
- блок питания Corsair CV550;
- операционная система Windows 10 Pro.