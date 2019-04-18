Ferra
Компьютеры
Вчера 21:08

Студент «убил» 66 компьютеров своего колледжа с помощью флешки

Теперь ему грозит 10 лет тюрьмы
Бывший студент колледжа Сент-Роуз в Олбани, штат Нью-Йорк, признался в том, что выводил из строя компьютеры учебного заведения при помощи USB Killer. Это специальные устройства для уничтожения электронных схем.

Студент принёс ущерб колледжу в размере $58 тысяч, уничтожив 66 компьютеров. За это ему грозит до 10 лет тюремного заключения и штраф до $250 тысяч. Парень выводил компьютеры из строя, используя USB Killer, которая перегружала электронные схемы, предназначенные для защиты от перенапряжения. Такие устройства достаточно легко приобрести через интернет.

Доказательством вины студента стало видео, которое он сам сделал. На этом видео обвиняемый вставлял в компьютеры USB Killer со словами: «Я собираюсь убить этого парня».

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