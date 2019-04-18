Студент «убил» 66 компьютеров своего колледжа с помощью флешки

Студент принёс ущерб колледжу в размере $58 тысяч, уничтожив 66 компьютеров. За это ему грозит до 10 лет тюремного заключения и штраф до $250 тысяч. Парень выводил компьютеры из строя, используя USB Killer, которая перегружала электронные схемы, предназначенные для защиты от перенапряжения. Такие устройства достаточно легко приобрести через интернет.

Доказательством вины студента стало видео, которое он сам сделал. На этом видео обвиняемый вставлял в компьютеры USB Killer со словами: «Я собираюсь убить этого парня».