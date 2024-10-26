Суд ЕС вынес решение в пользу Intel, отклонив 20-летнее обвинение

Первоначально компании был наложен штраф в размере 1,06 миллиарда евро, однако он был отменен после того, как консультант суда отметил, что регуляторы не провели должного экономического анализа практик Intel.

Регуляторы ЕС, как пишут СМИ обычно выступают против скидок, предлагаемых «доминирующими компаниями», поскольку опасаются, что они могут быть антиконкурентными. Компании же заявляют, что органы власти сначала должны доказать, что скидки оказывают «антиконкурентное воздействие».

Чего не удалось сделать в этот раз.