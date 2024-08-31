Компьютеры
Опубликовано 31 августа 2024, 20:15
1 мин.

Суперкомпьютер раскрыл скрытую динамику у черных дыр

Ученые использовали одни из самых мощных суперкомпьютеров в мире
Исследователи из Университета Тохоку и Университета Уцуномия сделали прорывное открытие в области астрофизики, раскрыв сложную природу турбулентности в аккреционных дисках черных дыр. Используя одни из самых мощных суперкомпьютеров в мире, включая RIKEN «Fugaku» и NAOJ «ATERUI II», команда провела моделирование с самым высоким разрешением, когда-либо достигнутым для изучения этих загадочных структур.
Суперкомпьютер раскрыл скрытую динамику у черных дыр
© Ferra

Аккреционные диски, закрученные кольца газа и пыли, которые уходят прямиком в черные дыры, испускают электромагнитное излучение, обнаруживаемое телескопами, что дает возможность косвенно изучать невидимые в других условиях черные дыры. Моделирование впервые выявило «инерционный диапазон» внутри этих дисков, который соединяет большие и малые турбулентные вихри. Удивительно, но исследование показало, что в этом диапазоне доминируют медленные магнитозвуковые волны, а не ожидаемые волны Альфвена, которые несут вдвое больше энергии.

Это открытие позволяет по-новому взглянуть на нагрев ионов в аккреционных дисках и значительно отличается от ранее изученной динамики турбулентности солнечного ветра. Результаты исследования могут улучшить интерпретацию данных, полученных с обсерваторий.