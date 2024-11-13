Суперкомпьютер в симуляции выяснил, как клетки переваривают свою систему каналов

Исследование, проведенное в рамках инициативы SCALE, выявило ключевую роль рецепторов ЭР-фагоцитоза — белков с гибкими «щупальцами», которые инициируют и усиливают кривизну мембраны, позволяя формироваться «выпячиваниям». Эти белковые «щупальца» содержат особые области, называемые IDR, которые осциллируют и затем конденсируются, увеличивая кривизну и направляя автoфагическую систему к мембране, пишут учёные. Они отмечают, что нарушения этого процесса могут быть связаны с определенными неврологическими заболеваниями, что открывает перспективы для новых методов лечения.

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