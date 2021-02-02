Суперкомпьютеры атаковал новый вирус

«Мы назвали эту вредоносную программу Kobalos из-за крошечного размера кода и множества уловок», — пояснили специалисты. Также они отметили, что ПО очень сложное — такой уровень сложности редко встречается даже во вредоносах для Linux.

По сути, Kobalos – это бэкдор. Он предоставляет удалённый доступ к файловой системе, позволяет запускать терминальные сеансы и осуществлять прокси-соединения с другими серверами, заражёнными вирусом.