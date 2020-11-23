Суперкомпьютеры для слежки за людьми в Китае построили на процессорах Intel и NVIDIA

По информации журналистов, с 2015 года власти Китая строили в Синьцзяне (там живут уйгуры, недовольные политикой правительства) мощный центр обработки данных с суперкомпьютерами. Недалеко оттуда есть ещё два ЦОД, которые принадлежат китайским силовым структурам.

Системы видеонаблюдения в тех районах позволяют следить за передвижениями людей и распознавать их по лицам. Суперкомпьютер в том ЦОД применяет центральные процессоры Intel и графические процессоры NVIDIA. Что интересно, поставка этих чипов не осуществляется официально. Американские компании сотрудничали с китайцами через фирму-подрядчик Sugon.

При этом представители NVIDIA утверждают, что пять лет назад не знали о конечных целях центра обработки данных. Intel говорит, что больше не сотрудничает с Sugon, но The New York Times пишет, что обе компании продолжают поставлять чипы подрядчику.