Сверхбыструю оперативку DDR5-7000 протестировали. И... это пустая трата денег

В одном из выпусков на YouTube-канале PRO Hi-Tech эксперт выяснил, как показывает себя DDR5-7000 в синтетических тестах, в рабочих программах, бенчмарках и играх.

Оказалось, что память DDR5 при разгоне с повышением напряжения выше 1,4 вольта сильно греется. Поэтому в этом случае нужно будет подумать о системе охлаждения.