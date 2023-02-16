Компьютеры
16:36, 16 февраля 2023
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Сверхбыструю оперативку DDR5-7000 протестировали. И... это пустая трата денег

Вот что показали тесты

Ведущий YouTube-канала PRO Hi-Tech выяснил, какую производительность в играх и программах обеспечивает DDR5-7000. На самом деле на подобную память тратиться не стоит.

В одном из выпусков на YouTube-канале PRO Hi-Tech эксперт выяснил, как показывает себя DDR5-7000 в синтетических тестах, в рабочих программах, бенчмарках и играх.

Оказалось, что память DDR5 при разгоне с повышением напряжения выше 1,4 вольта сильно греется. Поэтому в этом случае нужно будет подумать о системе охлаждения.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: PRO Hi-Tech

Из синтетических тестов видно, например, что при разгоне возрастает скорость чтения из памяти, а задержки снижаются. В целом прирост производительности в них у разогнанной памяти DDR5 7000 довольно значительный.

В рабочих приложениях и бенчмарках раазница между DDR5 4800 и ОС 7000 составляла 9,8% (Corona) или меньше. В целом она была довольно незначительной.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: PRO Hi-Tech

Что касается игр, то в них использовался процессор i9-12900K с видеокартой RTX 3080. Производительность с разгоном действительно увеличилась, но в Troy, например, всего на 6%.

Cyberpunk 2077 в Full HD с впечатляющими настройками идёт с примерно одинаковой производительностью как в стоке, так и с разгоном. То же самое касается разрешения HD.

Более подробно с замерами вы можете ознакомиться ниже.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: PRO Hi-Tech

Вывод

Синтетические тесты показывают значительную прибавку в производительности у DDR5. Однако на деле прирост вышел всего максимум 9%. Что касается разгона, то он даст в играх прибавку в примерно 4%.

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