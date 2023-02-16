Сверхбыструю оперативку DDR5-7000 протестировали. И... это пустая трата денег

Сверхбыструю оперативку DDR5-7000 протестировали. И... это пустая трата денегВот что показали тесты
Ведущий YouTube-канала PRO Hi-Tech выяснил, какую производительность в играх и программах обеспечивает DDR5-7000. На самом деле на подобную память тратиться не стоит.
В одном из выпусков на YouTube-канале PRO Hi-Tech эксперт выяснил, как показывает себя DDR5-7000 в синтетических тестах, в рабочих программах, бенчмарках и играх.
Оказалось, что память DDR5 при разгоне с повышением напряжения выше 1,4 вольта сильно греется. Поэтому в этом случае нужно будет подумать о системе охлаждения.
Из синтетических тестов видно, например, что при разгоне возрастает скорость чтения из памяти, а задержки снижаются. В целом прирост производительности в них у разогнанной памяти DDR5 7000 довольно значительный.
В рабочих приложениях и бенчмарках раазница между DDR5 4800 и ОС 7000 составляла 9,8% (Corona) или меньше. В целом она была довольно незначительной.
Что касается игр, то в них использовался процессор i9-12900K с видеокартой RTX 3080. Производительность с разгоном действительно увеличилась, но в Troy, например, всего на 6%.
Cyberpunk 2077 в Full HD с впечатляющими настройками идёт с примерно одинаковой производительностью как в стоке, так и с разгоном. То же самое касается разрешения HD.
Более подробно с замерами вы можете ознакомиться ниже.
Вывод
Синтетические тесты показывают значительную прибавку в производительности у DDR5. Однако на деле прирост вышел всего максимум 9%. Что касается разгона, то он даст в играх прибавку в примерно 4%.