Сверхбюджетные процессоры Ryzen 5 2600 и 3600 сравнили в играх

Сверхбюджетные процессоры Ryzen 5 2600 и 3600 сравнили в играх3600-й оказался быстрее почти в два раза
Last Of Us Part I запускалась с ультра-пресетом. В среднем в ней удалось получить 47 к/с (Ryzen 5 2600) и 75 к/с (Ryzen 5 3600). В целом разница составила 59,5%.
Starfield тестировалась с пресетом Custom. Средний FPS здесь равнялся 37 к/с (R5 2600) и 55 к/с (R5 3600), то есть Ryzen 5 3600 оказался быстрее почти на 50%.
Игра Spider Man Remastered шла с графикой Custom. Средняя частота кадров в ней составляла 57 к/с (2600) и 95 к/с (3600).
Hogwarts Legacy тестировался с ультра-графикой. В среднем же производительность здесь равнялась 40 к/с (2600) и 69 к/с (3600).
Игра God Of War запускалась с низким пресетом. Средний FPS в ней находился в районе 79 к/с (R5 2600) и 148 к/с (R5 3600). Разница — почти 90%!
В Ghost Of Tsushima на низких настройках графики средняя производительность составляла 87 к/с (2600) и 138 к/с (3600).
Cyberpunk 2077 тестировался с графикой Custom. В среднем в этой игре частота кадров составляла 63 к/с (2600) и 114 к/с (3600).
Наконец, в Counter Strike 2 с пресетом Custom удалось получить 81 к/с (R5 2600) и 176 к/с (R5 3600) в среднем.
Вывод
В разрешении 1080p разница по среднему FPS между R5 2600 и 3600 составила 79% (61 к/с и 109 к/с).
Тестовый стенд:
- матплата ASUS TUF Gaming B550M-PLUS;
- процессор AMD Ryzen 5 3600/Ryzen 5 2600;
- видеокарта GALAX RTX 4070 Ti Super 16GB GDDR6x;
- оперативная память Kingston 16GB DDR4;
- корпус Build Case Thermaltake n26;
- накопитель Samsung 500GB SSD;
- блок питания Deepcool PQ 850w 80+ Gold Power Supply.