Сверхбюджетные процессоры Ryzen 5 2600 и 3600 сравнили в играх

Last Of Us Part I запускалась с ультра-пресетом. В среднем в ней удалось получить 47 к/с (Ryzen 5 2600) и 75 к/с (Ryzen 5 3600). В целом разница составила 59,5%.

Starfield тестировалась с пресетом Custom. Средний FPS здесь равнялся 37 к/с (R5 2600) и 55 к/с (R5 3600), то есть Ryzen 5 3600 оказался быстрее почти на 50%.

Игра Spider Man Remastered шла с графикой Custom. Средняя частота кадров в ней составляла 57 к/с (2600) и 95 к/с (3600).

Hogwarts Legacy тестировался с ультра-графикой. В среднем же производительность здесь равнялась 40 к/с (2600) и 69 к/с (3600).