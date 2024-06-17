Сверхбюджетные видеокарты GTX 1650 4 ГБ и GTX 1060 6 ГБ сравнили в играх

Сверхбюджетные видеокарты GTX 1650 4 ГБ и GTX 1060 6 ГБ сравнили в играхЗапускали их в 1080p
COD Modern Warfare II запускалась с Native Resolution, пресетом Basic, SMAA. Средняя частота кадров в ней с GTX 1650 составляла 59 к/с, с GTX 1060 — 61 к/с.
В игре Counter Strike 2 с Native Resolution, графикой Very High в среднем удалось получить 108 к/с (с GTX 1650) и 128 к/с (с GTX 1060).
Hogwarts Legacy тестировалась с Native Resolution, на настройках графики Medium, TAA High. Средний FPS в этой игре составил 46 к/с (GTX 1650) и 44 к/с (GTX 1060).
PUBG Battlegrounds шла с Native Resolution, пресетом Medium. Средняя производительность в игре равнялась 81 к/с (с GTX 1650) и 101 к/с (с GTX 1060).
Starfield тестировалась с Xess U. Quality, пресетом Low. Средняя частота кадров в ней составляла 42 к/с и 38 к/с (GTX 1650 и GTX 1060 соответственно).
С этими и другими результатами тестирования вы можете ознакомиться на видео ниже.
Вывод
В среднем во всех играх по среднему FPS разница между GTX 1650 и GTX 1060 составляла 12% (58 и 65 к/с соответственно).
Тестовые стенды:
- процессор AMD Ryzen 5 7600 (5.4GHz @ 1.2V);
- материнская плата MSI PRO X670-P WIFI;
- оперативная память 16GB (2×16GB) DDR5 6200MHz C32−38−38−76 @1.4V;
- система охлаждения MSI MEG Coreliquid S360 CPU Liquid Cooler;
- блок питания CORSAIR RM1000X — 1000 Watt PSU;
- видеокарта GIGABYTE GTX 1650 GDDR6 WINDFORCE OC/GIGABYTE GTX 1060 6GB WINDFORCE OC;
- операционная система Windows 11 Pro (x64) Build 23H2;
- игровой SSD WD BLUE SN570 2TB.