Сверхбюджетные видеокарты GTX 1650 4 ГБ и GTX 1060 6 ГБ сравнили в играх

COD Modern Warfare II запускалась с Native Resolution, пресетом Basic, SMAA. Средняя частота кадров в ней с GTX 1650 составляла 59 к/с, с GTX 1060 — 61 к/с.

В игре Counter Strike 2 с Native Resolution, графикой Very High в среднем удалось получить 108 к/с (с GTX 1650) и 128 к/с (с GTX 1060).

Hogwarts Legacy тестировалась с Native Resolution, на настройках графики Medium, TAA High. Средний FPS в этой игре составил 46 к/с (GTX 1650) и 44 к/с (GTX 1060).

PUBG Battlegrounds шла с Native Resolution, пресетом Medium. Средняя производительность в игре равнялась 81 к/с (с GTX 1650) и 101 к/с (с GTX 1060).

Starfield тестировалась с Xess U. Quality, пресетом Low. Средняя частота кадров в ней составляла 42 к/с и 38 к/с (GTX 1650 и GTX 1060 соответственно).