Свежее обновление Windows 10 невозможно установить из-за неизвестной ошибки

По данным Windows Latest, речь идёт об апдейте под номером KB5003173. Во время его установки, появляется ошибка с кодом 0x800f0922, после чего система пытается инициировать автоматический откат.

Что интересно, во время установки операционной системы, на компьютер пытается установиться Chromium Edge. Но этот процесс также завершается ошибкой, оставляя на устройстве пустую папку под названием «Edge».

Отметим, что часть пользователей всё же смогла окольными путями обновиться до Windows 10 KB5003173. Для этого, правда, им пришлось зайти в каталог Program Files (x86) и найти там папку Microsoft. Затем обязательно нужно удалить каталог Edge, после чего перезагрузить систему и попробовать снова установить апдейт. Иногда этот метод помогает. А иногда — нет.