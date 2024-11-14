Сын маминой подруги: Micron представила SSD на 60 ТБ с PCIe 5.0

Кроме того, Micron утверждает, что ION 6550 — это самый энергоэффективный SSD для дата-центров, превосходящий конкурентов, таких как Solidigm, Samsung и Western Digital по показателю производительности на ватт. Диск доступен в нескольких форм-факторах, включая нововведенные E3. S и E1. L, наряду с традиционным 2,5″ U.2. В этих конфигурациях это самый плотный SSD с PCIe 5.0, способный поддерживать до 44,2 петабайта в одном сервере с 19-дюймовыми стойками.

Однако эти диски, вероятно, не будут продаваться напрямую потребителям, а их цена, скорее всего, будет высокой. Заинтересованные покупатели должны связаться с отделом продаж Micron для получения дополнительной информации.