Сын маминой подруги: Micron представила SSD на 60 ТБ с PCIe 5.0

Опубликовано 14 ноября 2024, 10:301 мин.
Сын маминой подруги: Micron представила SSD на 60 ТБ с PCIe 5.0Обладающий непревзойденной производительностью и энергоэффективностью
Micron представила новый SSD ION 6550, предлагающий целых 60 ТБ памяти в форм-факторе 2.5″. Несмотря на то, что этот SSD не является самым большим на рынке (этот титул принадлежит Nimbus с моделью на 100 ТБ), ION 6550 имеет потрясающую скорость, поддерживая PCIe 5.0 с пропускной способностью до 12 ГБ/сек.
© Micron
Кроме того, Micron утверждает, что ION 6550 — это самый энергоэффективный SSD для дата-центров, превосходящий конкурентов, таких как Solidigm, Samsung и Western Digital по показателю производительности на ватт. Диск доступен в нескольких форм-факторах, включая нововведенные E3. S и E1. L, наряду с традиционным 2,5″ U.2. В этих конфигурациях это самый плотный SSD с PCIe 5.0, способный поддерживать до 44,2 петабайта в одном сервере с 19-дюймовыми стойками.
Однако эти диски, вероятно, не будут продаваться напрямую потребителям, а их цена, скорее всего, будет высокой. Заинтересованные покупатели должны связаться с отделом продаж Micron для получения дополнительной информации.