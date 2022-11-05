Тайное стало явным: видеокарта AMD Radeon 7900 имеет скрытый датчик температуры окружающей среды

13:57, 05 ноября 2022
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Тайное стало явным: видеокарта AMD Radeon 7900 имеет скрытый датчик температуры окружающей средыЭто отличная новость
Обозреватели заметили, что видеокарты серии Radeon RX 7900 имеют скрытый датчик температуры.
Датчик спрятан за кулером. Он позволяет карте эффективно измерять температуру внутри корпуса. Эта функция очень полезна для видеокарт с реализованной технологией 0 RPM/0 dB, которая отключает вентиляторы, когда графический ускоритель простаивает или используется мало.
Без таких датчиков некоторые компоненты карты, кроме графических процессоров, были бы подвержены перегреву.