Тайное стало явным: видеокарта AMD Radeon 7900 имеет скрытый датчик температуры окружающей среды

Датчик спрятан за кулером. Он позволяет карте эффективно измерять температуру внутри корпуса. Эта функция очень полезна для видеокарт с реализованной технологией 0 RPM/0 dB, которая отключает вентиляторы, когда графический ускоритель простаивает или используется мало.

Без таких датчиков некоторые компоненты карты, кроме графических процессоров, были бы подвержены перегреву.