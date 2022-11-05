Компьютеры
13:57, 05 ноября 2022
1 мин.

Тайное стало явным: видеокарта AMD Radeon 7900 имеет скрытый датчик температуры окружающей среды

Это отличная новость

Обозреватели заметили, что видеокарты серии Radeon RX 7900 имеют скрытый датчик температуры.

Тайное стало явным: видеокарта AMD Radeon 7900 имеет скрытый датчик температуры окружающей среды

Датчик спрятан за кулером. Он позволяет карте эффективно измерять температуру внутри корпуса. Эта функция очень полезна для видеокарт с реализованной технологией 0 RPM/0 dB, которая отключает вентиляторы, когда графический ускоритель простаивает или используется мало.

Без таких датчиков некоторые компоненты карты, кроме графических процессоров, были бы подвержены перегреву.

Новости партнеров
Новости партнеров