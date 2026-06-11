Тайвань ужесточит экспорт ИИ-чипов в Китай

Опубликовано 11 июня 2026, 04:241 мин.
Тайвань ужесточит экспорт ИИ-чипов в КитайПод угрозой поставки серверов Foxconn и Quanta
Тайвань рассматривает возможность значительного ужесточения правил экспорта чипов для ИИ в Китай, сообщает Bloomberg. Новые меры могут затронуть всех китайских покупателей впервые (не только компании из «чёрного списка»).
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Под ограничения могут попасть готовые ИИ-серверы на базе чипов Nvidia, которые собирают на Тайване такие компании, как Foxconn, Quanta, Wistron и Inventec.
По данным Bloomberg, власти Тайваня «в целом согласились следовать американским правилам». Будут, мол, запрещены поставки чипов с «определёнными характеристиками». Скорее всего под запрет попадут процессоры с TPP выше 21 000 и пропускной способностью памяти более 6500 ГБ/с (уровень NVIDIA H200 или AMD MI325X и выше).
Источник:trendforce
Автор:Максим Многословный