Тайвань запретил работникам компьютерных компаний выезжать в Китай без разрешения

Была внесена поправка к закону о национальной безопасности, которая объявила экономический шпионаж преступлением, наказуемым лишением свободы на срок до 12 лет. В отдельный закон, регулирующий отношения с Китаем, также были внесены поправки, чтобы воспрепятствовать незаконным инвестициям и переманиванию талантов со стороны КНР.

Теперь менеджеры китайских компаний, которые открывают «дочек» на острове без разрешения, будут приговорены к тюремному заключению сроком до трёх лет, а те, кто помогает китайским инвесторам незаконно работать на Тайване, должны будут выплатить максимальный штраф в размере 25 миллионов тайваньских долларов.

Кроме того, лица, занимающихся «ключевыми национальными технологиями», будут оштрафованы на максимальную сумму в 10 миллионов тайваньских долларов, если они отправятся в Китай в течение трёх лет после увольнения или прекращения работы в правительстве без предварительного одобрения.