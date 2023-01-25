Так будет выглядеть обновлённый «Проводник» в Windows 11

Так будет выглядеть обновлённый «Проводник» в Windows 11Готовится крупный редизайн
Несколько недель назад стало известно, что Microsoft работает над значительным обновлением «Проводника» в Windows 11. Теперь появились изображения.
Фото: Unsplash
Внутренние макеты, полученные Windows Central, показывают, что обновлённое приложение будет иметь переработанный хэдер с современным окном каталога файлов, окном поиска и новую главную кнопку.
Сама домашняя страница получает более глубокую интеграцию с Microsoft 365. Вверху будет лента «рекомендуемых» файлов.
Windows Central
Даже левосторонняя панель навигации обновляется с помощью более закруглённых кнопок и многого другого. Многие из нововведений также помогут сделать «Проводник» более удобным для сенсорных экранов. Кроме того, Microsoft работает над более широкими возможностями просмотра фотографий через новую область «Галерея».
Windows Central
Windows Central пишет, что Microsoft стремится выкатить обновление File Explorer до конца 2023 года.