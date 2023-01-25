Компьютеры
20:19, 25 января 2023
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Так будет выглядеть обновлённый «Проводник» в Windows 11

Готовится крупный редизайн

Несколько недель назад стало известно, что Microsoft работает над значительным обновлением «Проводника» в Windows 11. Теперь появились изображения.

Так будет выглядеть обновлённый «Проводник» в Windows 11

Фото: Unsplash

Внутренние макеты, полученные Windows Central, показывают, что обновлённое приложение будет иметь переработанный хэдер с современным окном каталога файлов, окном поиска и новую главную кнопку.

Сама домашняя страница получает более глубокую интеграцию с Microsoft 365. Вверху будет лента «рекомендуемых» файлов.

Так будет выглядеть обновлённый «Проводник» в Windows 11

Windows Central

Даже левосторонняя панель навигации обновляется с помощью более закруглённых кнопок и многого другого. Многие из нововведений также помогут сделать «Проводник» более удобным для сенсорных экранов. Кроме того, Microsoft работает над более широкими возможностями просмотра фотографий через новую область «Галерея».

Так будет выглядеть обновлённый «Проводник» в Windows 11

Windows Central

Windows Central пишет, что Microsoft стремится выкатить обновление File Explorer до конца 2023 года.

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