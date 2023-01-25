Так будет выглядеть обновлённый «Проводник» в Windows 11

Даже левосторонняя панель навигации обновляется с помощью более закруглённых кнопок и многого другого. Многие из нововведений также помогут сделать «Проводник» более удобным для сенсорных экранов. Кроме того, Microsoft работает над более широкими возможностями просмотра фотографий через новую область «Галерея».