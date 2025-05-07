Тарифы и экспортные ограничения Трампа ухудшили положение AMD

Компания уже предупредила об убытках в $800 млн из-за списания запасов и невыгодных контрактов, связанных с поставками GPU MI308 в Китай. Это половина чистой прибыли AMD за весь 2024 год.

По данным Lynx Equity, негативный эффект от санкций пока недооценён рынком. Аналитики считают, что AMD, как и Intel, страдает от нестабильности цепочек поставок, вызванной тарифами.

При этом надежды на рост за счёт спроса со стороны DeepSeek в сфере ИИ теперь рухнули — из-за новых экспортных требований. Lynx снизила прогноз выручки AMD на 2025 год до $29,1 млрд против консенсуса в $31 млрд, а целевую цену акции — до $90.

На момент публикации бумаги AMD уже упали на 16% с начала года. Правда, пока что аналитики все же признают, что AMD всё же нарастила ликвидность на $5 млрд, часть из которых может быть получена за счёт продажи серверного бизнеса. Это может смягчить удар в краткосрочной перспективе.