TCL представила игровой монитор с частотой обновления до… 1040 Гц

Однако максимальная частота доступна не при самом высоком разрешении. При стандартном разрешении 2K монитор работает с частотой до 550 Гц. Какое именно разрешение нужно для достижения 1040 Гц, компания, как пишут СМИ, не уточнила. Возможно, 720p.

Пока что TCL не раскрыла информацию о цене и дате начала продаж нового монитора.