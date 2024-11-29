TCL вышла на рынок портативных проекторов, и сразу с доступной моделью

A1 может проецировать изображения размером до 120 дюймов (3 метров) по диагонали в разрешении Full HD. Однако при яркости 360 ISO люмен он лучше всего подходит для темных помещений. TCL заявляет о своей «запатентованной оптической системе», обеспечивающей яркое изображение, и о «40-летнем опыте калибровки дисплеев», позволяющем добиться реалистичности цветов, хотя конкретные сведения о точности цветопередачи остаются тайной.

Простота настройки обеспечивается такими функциями, как автофокусировка, автоматическая коррекция трапецеидальных искажений и другие регулировки.

Возможности подключения включают Wi-Fi, Bluetooth 5.1, HDMI и USB. A1 также работает как Bluetooth-колонка, оснащенная двумя 8-ваттными динамиками с поддержкой Dolby Digital+.

Несмотря на портативность, A1 не имеет встроенного аккумулятора и требует питания от сети. Стоит это чудо 499,99 долларов.