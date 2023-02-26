Team Group представила флагманский SSD на 2 ТБ по цене среднебюджетного смартфона

SSD оснащен ультратонким графеновым теплораспределителем, изготовленным из 100% перерабатываемого материала и сочетающим в себе множество запатентованных технологий, для быстрого и равномерного рассеивания тепла.

Z540 поддерживает запатентованное компанией Team Group программное обеспечение для мониторинга, позволяющее пользователям легко отслеживать состояние и производительность SSD. Первая партия T-Force Cardea Z540 M.2 PCIe 5.0 будет доступна в объеме 2 ТБ и поступит в продажу во всем мире во втором квартале 2023 года по цене $499,99.