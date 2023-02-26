Team Group представила флагманский SSD на 2 ТБ по цене среднебюджетного смартфона

Team Group представила флагманский SSD на 2 ТБ по цене среднебюджетного смартфонаСкорости чтения и записи поражают
Компания Team Group объявила о выпуске SSD-накопителя T-Force Cardea Z540 M.2 PCIe 5.0. Оснащенный новейшим интерфейсом PCIe Gen 5 x 4 и поддерживающий протокол NVMe 2.0, накопитель может похвастаться впечатляющими скоростями чтения и записи до 12 ГБ/с и 10 ГБ/с соответственно.
Фото: Team Group
SSD оснащен ультратонким графеновым теплораспределителем, изготовленным из 100% перерабатываемого материала и сочетающим в себе множество запатентованных технологий, для быстрого и равномерного рассеивания тепла.
Z540 поддерживает запатентованное компанией Team Group программное обеспечение для мониторинга, позволяющее пользователям легко отслеживать состояние и производительность SSD. Первая партия T-Force Cardea Z540 M.2 PCIe 5.0 будет доступна в объеме 2 ТБ и поступит в продажу во всем мире во втором квартале 2023 года по цене $499,99.