TechRadar выбрал лучшие мини-ПК конца 2025 года — от универсального Mac mini M4 до компактных игровых монстров

Абсолютным лидером признан Apple Mac mini M4 — компактный, тихий и достаточно мощный для офисных задач, стриминга и монтажа 4K. Лучшим бюджетным вариантом стал GMKtec NucBox M5 Plus, предлагающий оптимальный баланс возможностей и цены.

Самым удачным Windows мини-ПК назван Geekom AX8 Pro — стильный и быстрый выбор для тех, кто хочет максимум от системы на Windows. В сегменте игровых моделей победил Minisforum AtomMan G7 PT, уверенно справляющийся с современными AAA.

Для 4K-монтажа и тяжелых приложений, эксперты рекомендуют Minisforum UM790 Pro, а для бизнеса — надежный Dell OptiPlex Micro Plus 7020. Создателям контента подойдет Geekom A8 Max, а лучшей мини-станцией стал Beelink GTi12 Ultra. Топ-9 замыкает ультракомпактный MSI Cubi NUC 1M.