Teenage Engineering выпустила бесплатный прозрачный корпус для ПК

Опубликовано 15 августа 2025, 17:051 мин.
Teenage Engineering выпустила бесплатный прозрачный корпус для ПКУже «раскупили»
Шведская студия дизайна Teenage Engineering выпустила новый легкий и частично прозрачный корпус для ПК Computer-2, который можно заказать бесплатно. Компания хочет показать, что корпуса не обязательно должны быть дорогими или сложными в производстве.
© Teenage Engineering
Корпус поставляется в разобранном виде, собрать его можно без инструментов и винтов. Computer-2 состоит из одной пластиковой панели с петлями и встроенной ручкой для переноски. Прозрачный пластик делает корпус необычным и легче металлических аналогов, но он рассчитан на компактные комплектующие.
Computer-2 подходит для материнской платы mini-ITX, блока питания SFX, видеокарты с двумя слотами длиной до 18 см и одного вентилятора 80 мм. Размеры пока не опубликованы, но, скорее всего, они будут близки к предыдущей модели Computer-1: 17×19×28,5 см.
Несмотря на то что корпус уже раскупили, желающие могут оставить e-mail на странице продукта, чтобы получить уведомление о следующем поступлении.