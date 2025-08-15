Teenage Engineering выпустила бесплатный прозрачный корпус для ПК

Корпус поставляется в разобранном виде, собрать его можно без инструментов и винтов. Computer-2 состоит из одной пластиковой панели с петлями и встроенной ручкой для переноски. Прозрачный пластик делает корпус необычным и легче металлических аналогов, но он рассчитан на компактные комплектующие.

Computer-2 подходит для материнской платы mini-ITX, блока питания SFX, видеокарты с двумя слотами длиной до 18 см и одного вентилятора 80 мм. Размеры пока не опубликованы, но, скорее всего, они будут близки к предыдущей модели Computer-1: 17×19×28,5 см.

Несмотря на то что корпус уже раскупили, желающие могут оставить e-mail на странице продукта, чтобы получить уведомление о следующем поступлении.