Технику из «М.Видео-Эльдорадо» разрешат брать в кредит на «Яндекс Маркете»

Из пресс-релиза «Яндекс Маркета» следует, что компании будут работать по всем доступным на сегодня моделям продаж. Будут доступны самовывоз из магазинов торговой сети, а также экспресс-доставка Яндекса. Товары можно будет получить в ближайшем пункте выдачи заказов (ПВЗ), магазине или с доставкой за 1-2 часа.

На данный момент на «Маркете» размещены несколько сотен товаров торговой сети «Эльдорадо». Скоро появится и доставка напрямую со складов «М.Видео-Эльдорадо». До конца года на маркетплейсе появятся десятки тысяч моделей электроники и бытовой техники: товары для дома и кухни, для здоровья и ухода за собой, телевизоры, встраиваемая и климатическая техника, смартфоны, ноутбуки, аксессуары и многое другое.

Уточняется, что за заказы можно будет рассчитаться сразу или частями. Если у покупателя есть подписка на Плюс, можно получать за заказы кешбэк баллами.