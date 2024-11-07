Технология TSMC в ИИ-чипах Huawei показала неэффективность санкций США

Опубликовано 07 ноября 2024, 23:431 мин.
Технология TSMC в ИИ-чипах Huawei показала неэффективность санкций СШАСчитают СМИ
Ранее в СМИ появились сообщения, что технология TSMC оказалась в последнем ИИ-чипе Huawei, Ascend 910B, указывая на возможные лазейки в экспортном контроле США, направленном на ограничение доступа Китая к передовым технологиям. По сообщениям TechInsights и источников, знакомых с ситуацией, схемы TSMC оказались в чипах Huawei, несмотря на санкции, введённые в 2020 году.
Предварительные данные указывают на то, что технология TSMC могла косвенно попасть в Huawei через китайскую Sophgo, хотя рассматриваются и другие возможные пути. TSMC приостановила определённые заказы Sophgo, сочтенные «подозрительными», и уведомила регуляторов США. Sophgo, в свою очередь, отрицает прямые деловые связи с Huawei и утверждает о своей невиновности.
Обнаружение этой связи усложняет стратегию администрации нынешнего президента США Джо Байдена по ограничению технологических возможностей Китая, считают эксперты.
Санкции не работают.