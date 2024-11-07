Технология TSMC в ИИ-чипах Huawei показала неэффективность санкций США

Предварительные данные указывают на то, что технология TSMC могла косвенно попасть в Huawei через китайскую Sophgo, хотя рассматриваются и другие возможные пути. TSMC приостановила определённые заказы Sophgo, сочтенные «подозрительными», и уведомила регуляторов США. Sophgo, в свою очередь, отрицает прямые деловые связи с Huawei и утверждает о своей невиновности.

Обнаружение этой связи усложняет стратегию администрации нынешнего президента США Джо Байдена по ограничению технологических возможностей Китая, считают эксперты.

Санкции не работают.