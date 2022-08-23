Техподдержка Samsung посоветовала пользователю разбить SSD молотком

Техподдержка Samsung посоветовала пользователю разбить SSD молоткомА вы точно техподдержка?
Всё началось с того, что пользователь купил очень дорогой, но почти нерабочий SSD Samsung 980 Pro 2TB. Диагностическое сканирование показало, что у накопителя появлялись многочисленные ошибки. В связи с этим клиент связался со службой поддержки Samsung в надежде получить замену. Он показал компании данные о неисправности.
Подробностей разговора нет, но журналисты предполагают, что у пользователя на SSD хранились очень важные данные. Возможно, из-за этого Samsung разрешила клиенту уничтожить диск, прежде чем отправить его компании. Компания даже предложила способы: просверлить несколько отверстий в накопителе или разбить молотком на мелкие кусочки. Всё это надо было снять на видео, которое затем нужно было отправить вместе с заявкой на замену устройства. Отмечается, что эти меры были приняты в виде исключения.