Техподдержка Samsung посоветовала пользователю разбить SSD молотком

Подробностей разговора нет, но журналисты предполагают, что у пользователя на SSD хранились очень важные данные. Возможно, из-за этого Samsung разрешила клиенту уничтожить диск, прежде чем отправить его компании. Компания даже предложила способы: просверлить несколько отверстий в накопителе или разбить молотком на мелкие кусочки. Всё это надо было снять на видео, которое затем нужно было отправить вместе с заявкой на замену устройства. Отмечается, что эти меры были приняты в виде исключения.