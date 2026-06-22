Теперь и старая память дорожает: дефицит добрался до DDR2

Специалисты TrendForce напоминают, что виной всему ИИ-гонка. Три крупнейших производителя микросхем сейчас сосредоточены на выпуске самой современной памяти для мощных серверов и ИИ-систем. Выпуск более простой памяти (типов DDR4 и старше) сильно сократили.

В итоге производителям бытовой техники, недорогих ноутбуков и простых устройств стало не хватать памяти. Чтобы получить «хоть какие-то объёмы», они стали закупать более старые стандарты — DDR3, а где-то даже DDR2.

Аналитики предупреждают: это не разовое явление. В третьем квартале, по прогнозам, рост цен немного замедлится, но всё равно останется высоким, около 35−40%.