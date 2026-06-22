Теперь и старая память дорожает: дефицит добрался до DDR2

Опубликовано 22 июня 2026, 16:351 мин.
Теперь и старая память дорожает: дефицит добрался до DDR2Сообщает TrendForce
По прогнозам аналитиков, стоимость чипов DDR2 во втором квартале этого года может вырасти сразу на 55−60%. Дело в том, что производители электроники (на фоне дефицита) массово переходят на устаревшие типы оперативной памяти.
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Специалисты TrendForce напоминают, что виной всему ИИ-гонка. Три крупнейших производителя микросхем сейчас сосредоточены на выпуске самой современной памяти для мощных серверов и ИИ-систем. Выпуск более простой памяти (типов DDR4 и старше) сильно сократили.
В итоге производителям бытовой техники, недорогих ноутбуков и простых устройств стало не хватать памяти. Чтобы получить «хоть какие-то объёмы», они стали закупать более старые стандарты — DDR3, а где-то даже DDR2.
Аналитики предупреждают: это не разовое явление. В третьем квартале, по прогнозам, рост цен немного замедлится, но всё равно останется высоким, около 35−40%.
Источник:ithome
Автор:Максим Многословный
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