Теперь не запутаетесь: в браузере Google Chrome разрешили комментировать сохранённые пароли

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Теперь не запутаетесь: в браузере Google Chrome разрешили комментировать сохранённые паролиНо пока в версии Canary
Встроенный менеджер паролей в Google Chrome станет лучше: в него добавят возможность писать комментарии к паролям. Это позволит не запутаться.
В последней версии Chrome Canary заметили новую функцию, которая добавляет простое поле «Примечания» в менеджер паролей Chrome под полями паролей. Эта опция появляется как при изменении существующего пароля, так и при добавлении нового. Можно написать, например, подсказку к паролю, время его последнего изменения и другие полезные вещи.
Как уже упоминалось, эта функция в настоящее время ограничена последней версией Chrome Canary, но в ближайшем будущем она должна появиться и в стабильной версии. Возможно, она выйдет в апреле или мае этого года.