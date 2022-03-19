Теперь не запутаетесь: в браузере Google Chrome разрешили комментировать сохранённые пароли

В последней версии Chrome Canary заметили новую функцию, которая добавляет простое поле «Примечания» в менеджер паролей Chrome под полями паролей. Эта опция появляется как при изменении существующего пароля, так и при добавлении нового. Можно написать, например, подсказку к паролю, время его последнего изменения и другие полезные вещи.

Как уже упоминалось, эта функция в настоящее время ограничена последней версией Chrome Canary, но в ближайшем будущем она должна появиться и в стабильной версии. Возможно, она выйдет в апреле или мае этого года.