Теперь у кулеров для ПК есть не только подсветка, но и ЖК-экран

Теперь у кулеров для ПК есть не только подсветка, но и ЖК-экранВсего за 47 долларов
Lian Li выводит кастомизацию ПК на новый уровень со своим последним творением — корпусными вентиляторами, оснащенными не только RGB-подсветкой, но и 1,6-дюймовыми ЖК-экранами. Всего за 47 долларов эти вентиляторы UNI FAN TL LCD, доступные в размерах 120 мм и 140 мм, могут отображать статистику вашего ПК или даже зацикливать крошечные изображения и видео.
В то время как тенденция RGB проникла в различные компоненты ПК, вентиляторы Lian Li, оснащенные ЖК-дисплеями, открывают новые границы. В чем загвоздка? Эти вентиляторы являются односторонними.
Являются ли эти вентиляторы, оснащенные ЖК-дисплеями, необходимостью? Безусловно, нет. Но для энтузиастов творение Lian Li предлагает яркую площадку для демонстрации, например, внутренних температур и зацикленных видеороликов.
А поскольку увлечение кастомизацией ПК достигло новых высот, свою аудиторию проект точно найдет.