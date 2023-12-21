Теперь у кулеров для ПК есть не только подсветка, но и ЖК-экран

В то время как тенденция RGB проникла в различные компоненты ПК, вентиляторы Lian Li, оснащенные ЖК-дисплеями, открывают новые границы. В чем загвоздка? Эти вентиляторы являются односторонними.

Являются ли эти вентиляторы, оснащенные ЖК-дисплеями, необходимостью? Безусловно, нет. Но для энтузиастов творение Lian Li предлагает яркую площадку для демонстрации, например, внутренних температур и зацикленных видеороликов.

А поскольку увлечение кастомизацией ПК достигло новых высот, свою аудиторию проект точно найдет.