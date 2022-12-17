Теперь уже окончательно: названа дата «смерти» Internet Explorer

Начиная с 14 февраля следующего года, Internet Explorer 11 будет полностью отключён в Windows 10 через обновление до Microsoft Edge.

Смерть Internet Explorer уже давно неизбежна. Ещё в 2020 году Microsoft изложила свои планы по поэтапному отказу от браузера, а также от устаревшей версии Microsoft Edge. В феврале Internet Explorer станет полностью недоступен. Кроме того, Microsoft удалит все визуальные ссылки на браузер из Windows 10. Это означает, что вы больше не увидите логотип IE на панели задач или в меню «Пуск».