Термопасты больше не нужны? Представлены термопрокладки Heilos

Термопрокладки Heilos выпускаются в двух размерах: 40x40 мм для процессорных платформ AMD AM4/AM5 и чуть меньший вариант 40x30 мм для процессоров Intel LGA115X/1200/1700. Толщина обеих прокладок составляет 0,2 мм.

Tom's Hardware внимательно изучил технические характеристики и обнаружил, что прокладки Heilos обладают впечатляющими показателями теплопроводности - 8,5 Вт/мК и теплового сопротивления - 0,04°C см²/Вт. По мнению издания, по этим показателям прокладки Heilos схожи с хорошо известными пастами Arctic MX-4 и MX-5.

В прошлом некоторые термопрокладки других производителей не могли сравниться по эффективности охлаждения с ведущими термопастами. Однако Thermalright, похоже, решила эту проблему.

Компания пока не сообщила о ценах и доступности.