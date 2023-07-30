Термопасты больше не нужны? Представлены термопрокладки Heilos

Термопасты больше не нужны? Представлены термопрокладки HeilosНазвание Helios подошло бы лучше
Тайваньская компания Thermalright без лишнего шума представила свой новый продукт - термопрокладки Heilos. Они обещают стать интересной альтернативой для пользователей, ищущих простое в применении решение для охлаждения процессоров.
Термопрокладки Heilos выпускаются в двух размерах: 40x40 мм для процессорных платформ AMD AM4/AM5 и чуть меньший вариант 40x30 мм для процессоров Intel LGA115X/1200/1700. Толщина обеих прокладок составляет 0,2 мм.
Tom's Hardware внимательно изучил технические характеристики и обнаружил, что прокладки Heilos обладают впечатляющими показателями теплопроводности - 8,5 Вт/мК и теплового сопротивления - 0,04°C см²/Вт. По мнению издания, по этим показателям прокладки Heilos схожи с хорошо известными пастами Arctic MX-4 и MX-5.
В прошлом некоторые термопрокладки других производителей не могли сравниться по эффективности охлаждения с ведущими термопастами. Однако Thermalright, похоже, решила эту проблему.
Компания пока не сообщила о ценах и доступности.